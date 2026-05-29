MLC Election: महाविकास आघाडीत जागावाटप फाइनल! MVA मध्ये ‘डावपेच ’; काँग्रेस आणि ठाकरे गटाला जास्त जागा

महाविकास आघाडीने २०२६ च्या महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी आपल्या जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित केला आहे. आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीनंतर महाविकास आघाडी पूर्ण ताकदीनिशी एकूण १७ जागांवर निवडणूक लढवेल, असे ठरवण्यात आले. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्ष वर्धन सपकाळ यांनी या कराराचा अधिकृत तपशील दिला. या जागावाटप सूत्रानुसार, आघाडीमधील जागांची विभागणी करण्यात आली आहे..काँग्रेस (८ जागा): काँग्रेसला सर्वाधिक जागा वाटप करण्यात आल्या आहेत. पक्ष चंद्रपूर, यवतमाळ, भंडारा, अमरावती, अहिल्यानगर, सोलापूर, धाराशिव आणि नागपूर (पोटनिवडणुकीत) उमेदवार उभे करणार आहे.शिवसेना उद्धव ठाकरे गट (६ जागा): ठाकरे गटाला रायगड, जळगाव, परभणी-हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि नाशिक या जागा मिळाल्या आहेत.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट (३ जागा): शरद पवार यांचा पक्ष पुणे, ठाणे आणि सांगली-सातारा मतदारसंघात निवडणूक लढवणार आहे..Maharashtra Rain: राज्यातील 'या' भागात मुसळधार पावसाचा अंदाज; हवामान विभागाचा अलर्ट; कसं असेल वातावरण? .निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, २५ मे रोजी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरू झाली. नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख १ जून २०२६ आहे. १८ जून रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान होईल आणि २२ जून रोजी निकाल जाहीर केला जाईल. जागावाटपाच्या घोषणेबरोबरच, महाविकास संघटनेच्या नेत्यांनी सत्ताधारी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. .हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आरोप केला की, भाजप 'पैसे उधळून मौजमजा करण्याचे' राजकारण करत असून नगरसेवकांना आपल्या बाजूने आकर्षित करत आहे. त्यांनी भाजपवर मतचोरी आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी पैशाच्या शक्तीचा अत्याधिक गैरवापर केल्याचा आरोप केला. २०२६ च्या महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीमधील (एमव्हीए) नवीन सत्ता संतुलन हे राज्य राजकारणातील एका मोठ्या उलथापालथीचे संकेत देत आहे. .काँग्रेस ८ जागांसह आघाडीत पुन्हा केंद्रस्थानी आली आहे आणि उद्धव ठाकरे यांनी ६ जागांसह आपली पकड कायम ठेवली आहे, तर शरद पवार गटाला केवळ ३ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. या जागावाटपावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, महाविकास आघाडीमधील मोठ्या भावाची भूमिका आता केवळ काँग्रेस आणि ठाकरे गटांपुरतीच मर्यादित झाली आहे. .जूनमध्ये होणाऱ्या या निवडणुका केवळ विधान परिषदेचे भवितव्यच ठरवणार नाहीत, तर आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी आघाडीची एकता आणि भाजपविरोधी आघाडीच्या ताकदीची खरी कसोटीही ठरतील. यावेळी महा विकास आघाडीचा उद्देश या महत्त्वाच्या जागांवर एकजूट होऊन आपले स्थान मजबूत करणे हा आहे..Monsoon 2026 : शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बातमी! यंदा मान्सूनचा पाऊस कमीच होणार, हवामान विभागाचा नवा अंदाज जारी.विधान परिषदेतील ह्या १७ जागांवर सध्या विराजमान असलेल्या आमदारांची यादीसोलापूर : प्रशांत परिचारक (भाजप)अहिल्यानगर : अरुणकाका जगताप (राष्ट्रवादी)ठाणे : रवींद्र फाटक (शिवसेना)जळगाव : चंदूभाई पटेल (भाजप)सांगली-सातारा : मोहनराव कदम (काँग्रेस)नांदेड : अमर राजूरकर (काँग्रेस)यवतमाळ : दुष्यंत चतुर्वेदी (शिवसेना)पुणे : अनिल भोसले (राष्ट्रवादी)भंडारा-गोंदिया : परिणय फुके (भाजप)रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग: अनिकेत तटकरे (राष्ट्रवादी)नाशिक : नरेंद्र दराडे (शिवसेना)वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली: रामदास आलोटकर (भाजप)अमरावती: प्रवीण पोते (भाजप)धाराशिव-लातूर-बीड : सुरेश धस (भाजप)परभणी-हिंगोली : विप्लव बाजोरिया (शिवसेना)छत्रपती संभाजीनगर-जालना : अंबादास दानवे (शिवसेना)नागपूर : चंद्रशेखर बावनकुळे (भाजप).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.