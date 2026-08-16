महाराष्ट्र बातम्या

Raigad News: महाड MIDCमध्ये पुन्हा गॅसगळती, एका कामगाराचा मृत्यू, ८ जण जखमी

Mahad MIDC Gas Leak: महाड एमआयडीसीमध्ये इंडो अमाईन्स कंपनीत वायुगळती झाल्यामुळे एका कामगाराचा मृत्यू झाला असून आठ जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mahad MIDC Gas Leak

Mahad MIDC Gas Leak

ESakal

Mansi Khambe
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महाड : रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील एमआयडीसीमध्ये कार्यरत असलेली इंडो अमाईन्स लिमिटेड या कंपनीमध्ये अचानक गॅस गळती झाली. या प्रकारामुळे गॅस कामगारांच्या नाक, डोळे आणि तोंडावर आल्याने कामगार चक्कर येऊन बेशुद्ध झाले. या दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू झाला, तर एक गंभीर झाला आहे.

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