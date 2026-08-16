Raigad News: महाड MIDCमध्ये पुन्हा गॅसगळती, एका कामगाराचा मृत्यू, ८ जण जखमी

महाड : रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील एमआयडीसीमध्ये कार्यरत असलेली इंडो अमाईन्स लिमिटेड या कंपनीमध्ये अचानक गॅस गळती झाली. या प्रकारामुळे गॅस कामगारांच्या नाक, डोळे आणि तोंडावर आल्याने कामगार चक्कर येऊन बेशुद्ध झाले. या दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू झाला, तर एक गंभीर झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार १५ ऑगस्ट रोजी सायंकाळच्या सुमारास ही घटना घडली. महाड औद्योगिक वसाहतीत क्षेत्रातील इंडो अमाईन्स या रासायनिक कंपनीत अचानक झालेल्या वायु गळतीची आठ जणांना बाधा झाली, ज्यामध्ये एका कामगाराचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे महाड औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..BJP-MNS आमने सामने, पोलीस ठाण्याबाहेरच चारचाकी फोडून कार्यकर्त्यांना बेदम मारहाण; भाजपच्या बड्या नेत्यासह ६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल.महाड MIDCमध्ये काय घडले?महाड औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये इंडो अमाईन्स कारखाना असून या कारखान्यांमध्ये नेहमीप्रमाणे कामगार शिफ्ट मध्ये काम करत होते. याच वेळी कंपनीत काम सुरू असताना हायड्रोक्लोरिक ॲसिडमधून निघणाऱ्या विषारी वायूची अचानक गळती सुरू झाली. गॅसचा प्रभाव आणि तीव्रता इतकी होती की, कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांना तात्काळ गुदमरल्यासारखे होऊ लागले आणि त्यांना श्वसनाचा त्रास सुरू झाला..दरम्यान, ही घटना घडतात कंपनीमधील इतर कामगार तात्काळ कंपनीच्या बाहेर पडले. या वायुगळतीचा त्रास केवळ कंपनी मधील कामगारांना झाला असे नाही तर कंपनी बाहेरच रस्त्यावरून जाणाऱ्या काही इतर कामगारांना देखील याचा त्रास झाला. काही कामगारांना चक्कर आल्यासारखे झाले तर उलटी व मळमळ होऊ लागली. सुमारे आठ ते दहा जणांना त्रास जाणवू लागल्याने त्यांना महाड येथील खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. वायुगळतीचा त्रास अचानक जास्त प्रमाणात झाल्याने अमित कुमार या कामगाराचा मृत्यू झाला तर आणखीन एका गंभीर रुग्णाला मुंबई येथे उपचारासाठी आणण्यात आले आहे..शाहरूख, अजय देवगणसह टायगर श्रॉफला तुकाराम मुंढेंचा दणका, विमल इलायचीच्या जाहिरातीवरून नोटीस; कारवाई होणार?.या कारखान्यांमध्ये यापूर्वी देखील आणि अपघात झालेले आहेत. २१ जानेवारी २०१९मध्ये देखील या कंपनीमध्ये अशाच प्रकारे गॅस गळती होऊन सात कामगार जखमी झाले होते. या अपघाताचे वृत्त कळतात अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन वायू गळतीवर नियंत्रण मिळविले. पोलीस उपाधीक्षक शशिकांत पवार, कारखाना निरीक्षक तांबोळी यांनी देखील घटनास्थळी भेट देऊन आढावा घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.