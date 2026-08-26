महाराष्ट्राला मिळणार १२ नवे IPS अधिकारी; पाच महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश, ३१ ऑगस्टपासून सांभाळणार जबाबदारी, वाचा यादी

महाराष्ट्राला आता १२ नवे IPS अधिकारी मिळणार आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा शासन निर्णय गृह विभागाकडून जारी करण्यात आला असून, ३१ ऑगस्टपासून हे परिविक्षाधीन अधिकारी महाराष्ट्र संवर्गात रुजू होणार आहेत. सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी, हैदराबाद येथे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर या अधिकाऱ्यांना राज्यातील वेगवेगळ्या भागात जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांची नियुक्ती उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणजेच SDPO म्हणून करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या १२ अधिकाऱ्यांमध्ये पाच महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे..राज्यातील विविध संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या भागांमध्ये या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या अधिकाऱ्यांसमोर प्रत्यक्ष पोलीस प्रशासनाचा अनुभव घेण्याची मोठी संधी असणार आहे. नियुक्तीच्या यादीत अरांक्षा यादव यांची रत्नागिरीत, गुरव गंगाधर कायांदे पाटील यांची यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेडमध्ये आणि कुमार सुशांत यांची चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथे नियुक्ती झाली आहे..नव्या मुख्य सचिवांच्या नियुक्तीनंतर प्रशासनात मोठा बदल; २० IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, जाणून घ्या यादी....मेघना आय. एन. यांना लातूर ग्रामीणची जबाबदारी देण्यात आली आहे. राहुल कुमार परभणी शहरात, राहुल रमेश आत्राम वर्ध्यातील आर्वीत, तर सागर संजय भामरे गडचिरोलीतील भामरागडमध्ये काम पाहणार आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूरची जबाबदारी ईशानी आनंद यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. जान्हवी बाळासाहेब शेखर यांची छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर येथे, तर सारदा तेजस सुदिप यांची भंडारा येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.याशिवाय शशांत एन. एम. यांना नागपूर ग्रामीणमधील कामठी आणि सुयश कुमार सिंग यांना गडचिरोलीतील धानोरा येथे पदस्थापना मिळाली आहे..IFS Officers Transfer: वन विभागात मोठा फेरबदल! IFS आणि HPFS च्या ११ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कुणी घेतला निर्णय? जाणून घ्या....विशेष म्हणजे, या १२ अधिकाऱ्यांपैकी सहा अधिकारी २०२३च्या तुकडीतील, तर सहा अधिकारी २०२४च्या तुकडीतील आहेत. प्रशिक्षणानंतर आता त्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कायदा-सुव्यवस्था आणि पोलीस प्रशासनाचा कारभार हाताळावा लागणार आहे. नव्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे संबंधित जिल्ह्यांतील पोलीस प्रशासनाला आणखी बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. येत्या ३१ ऑगस्टपासून हे अधिकारी आपल्या नव्या ठिकाणी पदभार स्वीकारणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.