Exit Poll: महापालिका मतदानाचा थरार! निकालाआधीच आज साम टीव्हीवर एक्झिट पोल; पाहा संध्याकाळी ५.३० वाजता

मतदारांच्या सोयीसाठी निवडणूक आयोगाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. महिलांनी चालवलेले "गुलाबी मतदान केंद्र" स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय परिदृश्यासाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या मानल्या जातात. २०२२ मध्ये शिवसेनेच्या फुटीनंतर, या निवडणुका ठाकरे बंधूंसाठी एक मोठी परीक्षा आहे. ज्यामुळे मुंबई आणि राज्यात त्यांचा राजकीय प्रभाव अबाधित राहतो की नाही हे ठरवता येईल. मतमोजणी १६ जानेवारी रोजी होईल. .महाराष्ट्रातील नागरी संस्थांच्या निवडणुकीत मुंबईसह २९ महानगरपालिका जागांसाठी मतदान सुरू आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने मुंबईतील मतदानाचे आकडे जाहीर केले आहेत. आयोगाच्या मते, दुपारी ३:३० वाजेपर्यंत मुंबईत ४१.०८% मतदान झाले. महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणुकीत मार्कर पेनच्या वापराबद्दल मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आरोप केले..EC Press Conference: मार्करवरून गोंधळ! शाई पुसरली जात नाही; निवडणूक आयोगाचा ठाम नकार, सांगितलं- फेक नरेटिव्ह....यावर उत्तर देताना, राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की मतदाराच्या बोटावरील शाई पुसून गोंधळ निर्माण करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा निवडणूक अनियमितता आहे आणि त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की जर कोणी बोटावरील शाई पुसून पुन्हा मतदान करण्याचा प्रयत्न करताना आढळले तर कायद्यानुसार त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. .Devendra Fadnavis: मार्करवरून वाद उफाळला! राज ठाकरेंच्या टीकेला फडणवीसांचं प्रत्युत्तर; म्हणाले- हवं तर ऑइल पेंट वापरू शकता पण....आयोगाने स्पष्ट केले की, शाई पुसण्याचा प्रयत्न केला तरी मतदार पुन्हा मतदान करू शकत नाही, कारण पुरेसे सुरक्षा उपाय आधीच आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले की एकदा मतदाराने मतदान केल्यानंतर, त्याची नोंद अधिकृत रजिस्टरमध्ये नोंदवली जाते, ज्यामुळे शाई पुसून पुन्हा मतदान करणे अशक्य होते. अशा कोणत्याही प्रयत्नांपासून सावध राहण्याच्या सूचना सर्व संबंधित पक्षांना पुन्हा देण्यात आल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.