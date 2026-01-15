महाराष्ट्र बातम्या

Exit Poll: महापालिका मतदानाचा थरार! निकालाआधीच आज साम टीव्हीवर एक्झिट पोल; पाहा संध्याकाळी ५.३० वाजता

Municipal Corporation Election: आज मुंबई महानगरपालिकेसह महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका संस्थांसाठी मतदानाचा दिवस आहे. या निवडणुकीत देशातील सर्वात मोठ्या आणि श्रीमंत महानगरपालिका संस्थेच्या निकालांवर सर्वांचे लक्ष आहे.
मतदारांच्या सोयीसाठी निवडणूक आयोगाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. महिलांनी चालवलेले "गुलाबी मतदान केंद्र" स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय परिदृश्यासाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या मानल्या जातात. २०२२ मध्ये शिवसेनेच्या फुटीनंतर, या निवडणुका ठाकरे बंधूंसाठी एक मोठी परीक्षा आहे. ज्यामुळे मुंबई आणि राज्यात त्यांचा राजकीय प्रभाव अबाधित राहतो की नाही हे ठरवता येईल. मतमोजणी १६ जानेवारी रोजी होईल.

