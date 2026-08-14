Devendra Fadnavis: महाराष्ट्रातील ३६,२११ कंपन्या बंद झाल्या? चर्चेवर देवेंद्र फडणवीसांचा खुलासा; शरद पवारांना सांगितलं सत्य

संसदेत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार राजभाऊ वाझे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात ३६,२११ कंपन्या बंद पडल्याच्या वृत्तांवर स्पष्टीकरण दिले. शरद पवार यांना उद्देशून ते म्हणाले की, काही नवीन राजकीय नेत्यांनी या आकडेवारीचा सोयीनुसार अर्थ लावून तो सोशल मीडियावर टाकला. काही प्रसारमाध्यमांनीही ही बातमी म्हणून प्रसिद्ध केली. .देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या हिताची काळजी घेणारे एक ज्येष्ठ नेते म्हणून शरद पवारांचा कोणताही गैरसमज होऊ नये यासाठी ते सविस्तर माहिती देत आहेत. बंद म्हणून नोंदवलेल्या कंपन्यांपैकी ७६ टक्के कंपन्या निष्क्रिय आहेत, म्हणजेच त्या प्रत्यक्षात कधी अस्तित्वातच नव्हत्या. संसदेत विचारल्या जाणाऱ्या आणि उत्तर दिल्या जाणाऱ्या प्रश्नांसाठी एक निर्धारित स्वरूप आहे. सभागृहात सविस्तर चर्चा झाल्यानंतरच अतिरिक्त माहिती उघड केली जाते. संपूर्ण माहिती कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे..Laxman Hake: आता बस झालं..आम्ही हरलो आहोत! ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंचा मोठा निर्णय.फडणवीस म्हणाले की, देशात ३१ लाखांहून अधिक कंपन्यांची नोंदणी झाली असून, त्यापैकी सुमारे २१ लाख कंपन्या कार्यरत आहेत. याचा अर्थ असा की, गेल्या १० वर्षांत सक्रिय कंपन्यांची संख्या तीन पटींपेक्षा जास्त वाढली आहे. महाराष्ट्रात कंपन्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. ३ जून २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रात सर्वाधिक कंपन्या आहेत. महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर आहे आणि भविष्यातही पहिल्या स्थानावर राहील. देशात दरवर्षी सुमारे १ लाख नवीन कंपन्यांची नोंदणी होते आणि या बाबतीत महाराष्ट्र सातत्याने आघाडीवर आहे..देवेंद्र फडणवीस यांनी चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील काही समस्या मान्य केल्या. त्यांनी मंत्री उदय सामंत यांना या समस्या सोडवण्याचे निर्देश दिले. १२ ऑगस्ट रोजी एमआयडीसीच्या पुढाकाराने जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए, एनएचएआय आणि जिल्हा परिषद यांसारख्या संबंधित विभागांसोबत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. उद्योगांच्या समस्या ऐकून घेतल्यानंतर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपायांसाठी एक आराखडा तयार करण्यात आला. ते म्हणाले की, कोणताही उद्योग चाकण सोडून जाणार नाही, यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. महाराष्ट्र हे उद्योगस्नेही राज्य असून परकीय गुंतवणुकीत ते सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर असते..Abhijeet Dipke: जंतर-मंतर आंदोलनानंतर आता शाळांवर अभिजीत दिपकेंचा फोकस! शाळा सुधारा अभियान राबवणार; 'या' जिल्ह्यातून शुभारंभ होणार.२०२५-२६ मधील नवीन कंपन्यांची आकडेवारीमहाराष्ट्र: ४१,५२५उत्तर प्रदेश: २७,४९४दिल्ली: २०,२७२कर्नाटक: १७,८५७तेलंगणा: १७,३००तामिळनाडू: १७,०२४गुजरात: १४,६६६पश्चिम बंगाल: १०,५९८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.