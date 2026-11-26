राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी योजनांचा लाभ पारदर्शक आणि जलदगतीने मिळवून देणाऱ्या 'अॅग्रीस्टॅक' (AgriStack) योजनेत महाराष्ट्राने देशात अव्वल कामगिरी केली आहे. राज्यातील तब्बल १ कोटी ४४ लाख शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण झाली असून, या कामगिरीसह महाराष्ट्राने देशात दुसरे स्थान मिळवले आहे. .राज्यातील एकूण १.७१ कोटी खातेदार शेतकऱ्यांपैकी उर्वरित शेतकऱ्यांनीही तातडीने फार्मर आयडी (Farmer ID) काढून घ्यावा, असे आवाहन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे..Parliament Special Sitting Schedule : संसदेचे ३० नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबरदरम्यान विशेष कामकाज! लोकसभा आणि राज्यसभेच्या बैठकांबाबत किरेन रिजिजू यांची अधिकृत घोषणा.'फार्मर आयडी'चे फायदे आणि अंमलबजावणीकेंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार १८ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रात अॅग्रीस्टॅक योजना सुरू झाली, तर १५ एप्रिल २०२५ पासून कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे.. थेट आणि जलद लाभ: पीक विमा, कर्ज योजना, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई, कृषी पायाभूत सुविधा निधी आणि पीएम किसान सन्मान निधी (राज्यातील ८५.५८ लाखांपैकी ८४.६० लाख लाभार्थ्यांकडे आयडी उपलब्ध) या योजनांचा लाभ घेणे सोपे होणार आहे.कागदपत्रांची कटकट टळणार: शेतकरी आणि त्यांच्या शेतजमिनीची आधारसंलग्न माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असल्याने वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची किंवा मालकी सिद्ध करण्याची गरज कमी होईल; सामायिक सातबारा असलेल्या शेतकऱ्यांचीही 'जॉइंट' (Joint) म्हणून नोंदणी केली जात आहे.डिजिटल पीक सर्वेक्षण: खरीप हंगाम २०२६ मध्ये केंद्रीय डीसीएस ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी करून ३.१० कोटींहून अधिक प्लॉटचे डिजिटल सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे..Pune Shivajinagar Court Gangwar History : ४२ वर्षांपूर्वीही शिवाजीनगर कोर्टाबाहेर झाला होता 'असाच' रक्तरंजित थरार! माळवदकर टोळीने घेतला होता बाळू आंदेकरचा बळी; वाचा पुण्यातील टोळीयुद्धाचा इतिहास.वनपट्टेधारक आणि अपवादात्मक प्रकरणांवरही तोडगाराज्यातील सुमारे दोन लाख वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांपैकी १ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांची माहिती आदिवासी विकास विभागाकडून प्राप्त झाली असून, त्यापैकी ७८ हजार वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. .तसेच नियमित प्रक्रियेतून आयडी मिळण्यात अडचणी येणाऱ्या अपवादात्मक प्रकरणांसाठी महसूल विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदारांच्या मान्यतेने सीएससी केंद्रांद्वारे फार्मर आयडी देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे..नोंदणी कुठे आणि कशी करावी?ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप फार्मर आयडी काढलेला नाही, त्यांनी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात (CSC) जाऊन नोंदणी करावी. तसेच https://mhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-mh/#/ या अधिकृत पोर्टलवरूनही ऑनलाइन नोंदणी करता येईल. अधिक माहितीसाठी स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.