Maharashtra Auto Taxi Marathi Rule : रिक्षा, टॅक्सी अन् ॲप-कॅब चालकांनो लक्ष द्या! मराठी न आल्यास लायसन्स होणार रद्द, आज येणार शासन निर्णय

मुंबईसह महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना आता मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य करण्यात आले आहे. मराठी न येणाऱ्या चालकांचे लायसन्स रद्द करण्याची तरतूद करणारा शासन निर्णय आज जाहीर होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मोटर वाहन कायदा १९८८ मध्ये बदल करून महाराष्ट्र मोटार वाहन (सुधारणा) नियम, २०२६ आजपासून लागू होणार आहेत. .नव्या नियमानुसार, रिक्षा, टॅक्सी किंवा ॲप-आधारित कॅब चालकाकडे मराठीचे व्यवहारिक ज्ञान नसल्यास त्याला एक महिन्याची नोटीस देण्यात येईल. या कालावधीतही मराठी न शिकले तर लायसन्स तीन महिन्यांसाठी निलंबित केले जाईल. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास लायसन्स कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४ च्या उपनियम (४) मध्ये ‘antecedents’ या शब्दानंतर “and working knowledge of Marathi language” हे शब्द समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकृततेसाठी अर्ज करताना मराठीचे कार्यकारी ज्ञान असणे बंधनकारक राहील. .मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, १९८९ च्या जुन्या नियमातही व्यावसायिक वाहन चालकांसाठी मराठी अनिवार्य होते, पण अंमलबजावणी कमकुवत होती. काही महिन्यांपूर्वी कठोर अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले होते आणि १५ ऑगस्टपर्यंत मराठी शिकण्याची मुदत दिली होती. अनेक चालकांनी मराठी शिकण्यास सुरुवात केली आहे, मात्र काही जण अजूनही विरोध करत आहेत. त्यांच्या मग्रुरीला उत्तर देण्यासाठीच कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. प्रवाशांशी प्रभावी संवाद साधण्यासाठी ही अट आवश्यक असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले..रिक्षाचालकांचा सवाल! मराठी प्रमाणपत्राची सक्ती फक्त मुस्लिमांसाठी आहे का?, आरटीओ कार्यालयात मराठी भाषा शिकवणी वर्ग, १६ ऑगस्टपासून ‘ही’ कारवाई.परिवहन विभागाने विधी व न्याय विभागाला प्रस्ताव सादर केला होता, जो मंजूर झाल्याने आज शासन निर्णय जाहीर होणार आहे. यामुळे मंत्र्यांच्या मराठी मोहिमेला कायद्याचे बळ मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील व्यावसायिक प्रवासी वाहनांच्या चालकांना आता मराठी येणे अपरिहार्य झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.