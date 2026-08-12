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Maharashtra Auto Taxi Marathi Rule : रिक्षा, टॅक्सी अन् ॲप-कॅब चालकांनो लक्ष द्या! मराठी न आल्यास लायसन्स होणार रद्द, आज येणार शासन निर्णय

Marathi Language : मुंबईसह महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित कॅब चालकांना मराठीचे व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार आहे. मराठीचे ज्ञान नसलेल्या चालकांना प्रथम एक महिन्याची नोटीस देऊन मराठी शिकण्याची संधी दिली जाईल.
Maharashtra auto taxi Marathi rule

Maharashtra auto taxi Marathi rule

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मुंबईसह महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना आता मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य करण्यात आले आहे. मराठी न येणाऱ्या चालकांचे लायसन्स रद्द करण्याची तरतूद करणारा शासन निर्णय आज जाहीर होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मोटर वाहन कायदा १९८८ मध्ये बदल करून महाराष्ट्र मोटार वाहन (सुधारणा) नियम, २०२६ आजपासून लागू होणार आहेत.

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