Bachchu Kadu : ...तर आमदाराला कापून टाका; बच्चू कडू यांच्या खळबळजनक विधानाची राज्यभर चर्चा

सोयाबीनसाठी कमी भाव आल्यास शेतकऱ्यांनी आत्महत्येच्या ऐवजी इतर उपाय करावेत असे कठोर वाक्य त्यांनी वापरले त्यांनी डॉ. आंबेडकर आणि शरद जोशींचे उदाहरण पुढे करुन राजकीय-आर्थिक लढाईसाठी ऐक्यही सुचवले.त्यांच्या विधानामुळे राज्यभर चर्चा-सुरु झाली आणि हा विषय राजकीय व सामाजिक वाद निर्माण करतो आहे..बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांना उद्देशून एक खळबळजनक विधान केले आहे, ज्याची चर्चा आता राज्यभर चांगलीच रंगली आहे. शेतकऱ्यांना काहीच येत नसल्यासारखे वाटते पण आत्महत्या करण्यापेक्षा एखाद्या आमदाराला कापून टाका, असे वक्तव्य बच्चू कडू यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील पातुर्डा गावात राज्यव्यापी शेतकरी हक्क परिषदेमध्ये केले. सरकार हे डुकरासारखे आहे, डुक्कर परवडलं पण सरकार नाही. अशी त्यांनी थेट सरकारवर टीका केली. .बच्चू कडू शेतकऱ्यांना उद्देशून म्हणाले की, तुम्ही विचाराची लढाई सोडली आणि जातीपातीची लढाई सुरू केली, त्यामुळे शेतकरी मागे राहिला. शेतकऱ्यांना कमी भावात सोयाबीन विकावं लागत असेल तर शेतकऱ्यांनी बांगड्या भराव्यात.तुमच्या पेक्षा तुमचा बैल बरा निदान त्याला लाथ तरी मारता येते. .Bacchu Kadu: शेतकऱ्यांना संपविण्याचे सरकारचे षड्यंत्र : बच्चू कडू.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तलवारीने सुरू झालेली लढाई लेखणीने संपवली. शरद जोशी अडीच लाखांची नोकरी सोडून शेतकऱ्यांसाठी लढले. पण त्यांना शेतकऱ्यांनीच पाडलं. मलाही शेतकऱ्यांनीच पाडलं, कारण मी जातीत बसलो नाही. तुम्ही असंच केले तर तुमच्यासाठी कोणी लढणार नाही. या सरकारने शेतकऱ्यांना भगवा, हिरव्या, निळ्या रंगात विभागले आहे आणि त्यामुळे शेतकरी विभागला गेला आहे, असे बच्चू कडू म्हणाले. .FAQs प्रश्न: बच्चू कडूंनी नेमके काय म्हटले? उत्तर: पातुर्ड्यातील शेतकरी परिषदेतील त्यांच्या भाषणात त्यांनी आमदारांना कापण्याचे उत्तेजक विधान केले, सरकारचे गंभीर आरोप केले आणि शेतकऱ्यांना जातीवादी विभाजन सोडून संघटीत होण्याचा आग्रह केला. प्रश्न: हे विधान कुठे आणि केव्हा झालं? उत्तर: हे वक्तव्य बुलढाणा जिल्ह्यातील पातुर्डा गावात राज्यव्यापी शेतकरी हक्क परिषदेत मोजून केले गेले — लेखात दिलेल्या प्रसंगानुसार तेच ठिकाण आणि सभा आहे. प्रश्न: हे विधान हिंसक आहे का आणि काय परिणाम होऊ शकतात?उत्तर: हो — आमदारांना कापण्याचा अपमानजनक किंवा हिंसाचारास प्रवृत्त करणारा सूर आहे आणि अशा विधानांमुळे सार्वजनिक टीका, कायदेशीर कारवाई किंवा राजकीय विरोधवाट निर्माण होण्याची शक्यता असते. प्रश्न: "सरकार हे डुकरासारखे आहे" याचा अर्थ काय? उत्तर: हे तिरस्काराचे आणि अपमानकारक रूपक आहे — अशा शब्दांत सरकारच्या भ्रष्ट किंवा बेपर्वा वर्तनाचे तीव्र निंदा व्यक्त केली जाते. प्रश्न: बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय उपाय सुचवले? उत्तर: त्यांनी शेतकऱ्यांना जातीवाद सोडून विचारांची लढाई करावी, ऐक्य बाळगावे आणि राजकीय/सामाजिक संघटनेतून आपले हक्क उभे करावेत असे आवाहन केले; तसेच इतिहासातील नेत्यांची नावे देऊन प्रेरणा सांगितली. प्रश्न: लोक आणि माध्यमांनी या विधानावर कसे प्रतिसाद दिले आहेत? समस्यांवरून होणाऱ्या भावनिक प्रतिक्रिया म्हणून पाहिले जातात आणि अनेकांनी यावर टीका केली आहे.