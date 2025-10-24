Bangladeshi Migrants : राज्यात बांग्लादेशी घुसखोरांना बसणार आळा, सरकारने उचलले मोठे पाऊल

Summary1️⃣ राज्य सरकारने बांग्लादेशी घुसखोरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन आदेश जारी केला आहे.2️⃣ शिधापत्रिकांची पडताळणी करून घुसखोरांची नावे वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत.3️⃣ एटीएसकडून मिळालेल्या यादीतील नावांवर जारी झालेल्या अधिकृत कागदपत्रांची चौकशी होणार आहे..राज्य सरकारने बांग्लादेशी घुसखोरांना आळा घालण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. या घुसखोरांची काळी यादी तसेच शिधापत्रिका पडताळणी करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. यासोबतच नवीन शिधापत्रिकेसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत.याबाबत शासनिर्णय जारी करण्यात आला आहे.सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे बांगलादेशी घुसखोरांना आळा बसणार आहे.तसेच उपाययोजनाचा अहवाल ATS कडे पाठवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. .एटीएसकडून प्राप्त गुन्हा दाखल झालेल्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या यादीतील नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज जारी झाले आहेत का, याची खातरजमा करण्यात आणि जर असे दस्तऐवज आढळले, तर त्यांचे रद्दीकरण,निलंबन करण्याची आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी असे या आदेशात म्हटले आहे. .बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची यादी तयार करून ती विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यासाठी या विभागाच्या संगणक कक्षाकडे पाठवावी. असे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय स्थानिक प्रतिनिधीच्या शिफारशीवरून शिधापत्रिका वितरीत करण्यात येत असल्यास अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची कडक पडताळणी करण्यात यावी असेही आदेश देण्यात आले आहे. .FAQs प्र.१: सरकारने हा निर्णय का घेतला? ➡️ बेकायदेशीर बांग्लादेशी घुसखोरांवर नियंत्रण आणून राज्यातील सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.प्र.२: शिधापत्रिकेची पडताळणी कशी होणार आहे? ➡️ एटीएसच्या यादीतील संशयित नावांची पडताळणी करून त्यांच्याकडे असलेली अधिकृत कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत.प्र.३: घुसखोरांची यादी कुठे प्रसिद्ध होणार आहे? ➡️ ही यादी संबंधित विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रकाशित केली जाणार आहे.प्र.४: चुकीने नावे आले तर नागरिकांनी काय करावे? ➡️ संबंधित तहसील कार्यालयात किंवा विभागीय अधिकाऱ्यांकडे आवश्यक पुरावे सादर करून दुरुस्तीची मागणी करावी.प्र.५: या आदेशाची अंमलबजावणी कोण करणार आहे? ➡️ जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या माध्यमातून आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होणार आहे.प्र.६: हा आदेश केव्हा पासून लागू होईल? ➡️ शासनिर्णय जारी झाल्याच्या तारखेपासूनच हा आदेश तत्काळ लागू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.