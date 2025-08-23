महाराष्ट्र बातम्या

Swine Flu : राज्यात साथीच्या रोगाचा मारा; ६६३ जणांना ‘स्वाइन फ्लू’; मुंबईत लेप्टोचे रुग्ण अधिक

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात साथीच्या रोगांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे.
मुंबई - पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात साथीच्या रोगांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते १४ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत राज्यभरात इन्फ्लुएंझा आजाराचे (फ्लू) ६६३ रुग्ण आढळले आहेत.

