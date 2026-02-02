महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Budget 2026 : महाराष्ट्राला ९८ हजार कोटी; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १० हजार ३१२ कोटींची वाढ

Maharashtra budget 2025-26 central funds : केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला २०२५-२६ मध्ये एक लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. करातून ९८,३०६ कोटी, विविध विकास प्रकल्पांसाठी १२,३५५ कोटी तरतूद, हायस्पीड कॉरिडॉर आणि ग्रोथ हबवर भर.
सकाळ डिजिटल टीम
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला २०२५-२६ या वर्षात जवळपास एक लाख कोटी रुपये मिळतील. नव्या आर्थिक वर्षात केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला ९८,३०६ कोटी रुपये मिळतील. ही रक्कम मागील वर्षीच्या तुलनेत १०,३१२ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. याव्यतिरिक्त वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांसाठी १२,३३५ कोटी रुपये मिळणार आहेत.

