Budget: अजित पवारांच्या निधनाची चौकशी, ९ लाख कोटींचं कर्ज अन्...; 'हे' मुद्दे महाराष्ट्राचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तापवणार!

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे. महिनाभर चालणाऱ्या या अधिवेशनात राजकीयदृष्ट्या भर पडण्याची शक्यता आहे. राज्यावरील वाढता कर्जाचा बोजा, येणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुका आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अचानक निधनानंतरच्या परिस्थिती या अधिवेशनाच्या कामकाजात केंद्रस्थानी असतील..राज्यपालांच्या दोन्ही सभागृहांना संयुक्त अभिभाषणाने अधिवेशनाची औपचारिक सुरुवात होईल. त्यानंतर लगेचच, २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सन्मानार्थ शोक प्रस्ताव मांडला जाईल. आमदार रोहित पवार यांनी या अपघाताची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, तर काही इतर विरोधी नेतेही या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत..Muslim Reservation: मुस्लिमांसाठी ५% आरक्षण रद्द; महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान, सुनावणी कधी होणार?.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी २०२६-२७ आर्थिक वर्षाचा राज्य अर्थसंकल्प सादर करतील. अजित पवार यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे अर्थमंत्रालयाचाही कारभार आहे. सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे राज्याचे आर्थिक आरोग्य सांभाळणे, कारण महाराष्ट्राचे एकूण कर्ज ९ लाख कोटींपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. सरकारने महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे आपले ध्येय पुन्हा सांगितले असले तरी, वित्तीय तूट आणि वाढत्या खर्चात संतुलन राखावे लागेल..राज्यातील अनेक महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात लक्षणीय निधीची तरतूद अपेक्षित आहे. यामध्ये पुणे-नाशिक हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर, मेट्रो रेल्वेचा विस्तार, पालघरमधील प्रस्तावित वाढवन बंदराचा विकास आणि मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देणारी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यासारख्या लोकप्रिय कल्याणकारी योजना सुरू ठेवू शकते..विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या प्रदेशांमधील अनिश्चित हवामान परिस्थिती लक्षात घेता, सरकार हवामान-लवचिक शेतीसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करू शकते. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष रोजगार निर्मिती आणि निवडणूक-केंद्रित खर्च करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची तयारी करत आहेत. या अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या सात जागा रिकाम्या होत आहेत. .राजर्षी शाहू महाराजांची वंशज आहे ही बॉलिवूड अभिनेत्री ! क्रिकेटरशी लग्न आणि स्वतः राष्ट्रीय हॉकीपटू.ज्यामध्ये शरद पवार आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या जागाही रिकाम्या आहेत. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत महायुतीचे २३२ आमदार आहेत, ज्यांच्याकडे ३६ मतांचा कोटा आहे. त्यामुळे, एकापेक्षा जास्त जागा जिंकणे विरोधी पक्षासाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरेल. हे अधिवेशन देखील महत्त्वाचे आहे कारण दोन्ही सभागृहात मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेत्याशिवाय हे सलग दुसरे अधिवेशन असेल.