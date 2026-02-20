महाराष्ट्र बातम्या

Budget: अजित पवारांच्या निधनाची चौकशी, ९ लाख कोटींचं कर्ज अन्...; 'हे' मुद्दे महाराष्ट्राचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तापवणार!

Maharashtra Budget: महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली, अजित पवारांच्या मृत्यूची चौकशी आणि आगामी राज्यसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा होईल.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे. महिनाभर चालणाऱ्या या अधिवेशनात राजकीयदृष्ट्या भर पडण्याची शक्यता आहे. राज्यावरील वाढता कर्जाचा बोजा, येणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुका आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अचानक निधनानंतरच्या परिस्थिती या अधिवेशनाच्या कामकाजात केंद्रस्थानी असतील.

