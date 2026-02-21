Maharashtra Budget: इतिहासात पहिल्यांदाच अशी वेळ! अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांसाठी कसोटीची परीक्षा; सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा?

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहे विरोधी पक्षनेत्याशिवाय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेणार आहेत. असे म्हटले जाते की निरोगी लोकशाहीसाठी एक मजबूत विरोधी पक्ष आणि त्याचा नेता आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात सध्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेत्याची कमतरता आहे..२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने प्रचंड विजय मिळवला. नवीन विधानसभेचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर २०२४ मध्ये झाले. सामान्यतः पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड केली जाते. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेत्याच्या पदावरील निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे. कारण सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची संख्या विधानसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के इतकी नाही. .ST Employees: एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! वेतन वाढीचा थकीत हप्ता खात्यात जमा होणार, प्रताप सरनाईक यांची मोठी घोषणा .ही परिस्थिती आता राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात, विधान परिषदेतही उद्भवली आहे. शिवसेनेचे (यूबीटी) माजी एमएलसी अंबादास दानवे हे विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते होते. गेल्या ऑगस्टमध्ये दानवे यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त झाले. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदावरून अंबादास दानवे यांना हटवल्यानंतर, काँग्रेसने डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांना विधान परिषदेचे सदस्य सतेज पाटील यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्याचे पत्र सादर केल्याचा दावा केला होता. .त्या पत्रावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. राज्य विधान परिषदेत ७८ जागा आहेत, त्यापैकी अनेक जागा रिक्त आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. शिवाय, कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे विधान परिषदेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के सदस्य नाहीत. काँग्रेसच्या प्रज्ञा सातव यांनी भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी त्यांच्या एमएलसी पदाचा राजीनामा दिला. परिणामी काँग्रेसच्या एमएलसींची संख्या सहा झाली आहे. राजेश राठोड यांचा कार्यकाळही पुढील महिन्यात संपत आहे. ज्यामुळे काँग्रेसची संख्या आणखी कमी झाली आहे. .१० टक्के निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे, काँग्रेसचा विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावा रोखला जाण्याची शक्यता आहे. कारण ही संख्या सातपेक्षा कमी आहे. अशाप्रकारे दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेतेपदाबाबतचे नियम अडथळा ठरत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपदाच्या दाव्याबाबत सुरक्षितता बाळगत आहेत. त्यांनी आधीच सांगितले आहे की, विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय हा विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. विरोधी पक्षनेतेपदावर सरकारचा कोणताही आक्षेप नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. .Sanjay Raut Apology Farmers : संजय राऊतांनी शेतकऱ्यांची माफी मागितली! मंत्री दादा भुसेंनी मालेगाव न्यायालयातील खटला घेतला मागे, दोघांची पत्रकार परिषद.२० आमदारांसह विरोधी पक्षांमधील सर्वात मोठा पक्ष असलेला शिवसेना गेल्या वर्षभरापासून युबीटीचे आमदार भास्कर जाधव यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून शिफारस करत असताना सभापती राहुल नार्वेकर यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले की विरोधी पक्षनेतेपदाच्या नियमांचा अभ्यास केला जात आहे. विधानसभेप्रमाणेच या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपदावर निर्णय होण्याची शक्यता कमी दिसते. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याशिवाय संपेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.