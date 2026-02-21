महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Budget: इतिहासात पहिल्यांदाच अशी वेळ! अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांसाठी कसोटीची परीक्षा; सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा?

Maharashtra Budget Session 2026: महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याशिवाय सुरू होणार आहे. संख्याबळाच्या तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या विरोधी पक्षाला आता सभागृहात आपला आवाज कमी पडताना दिसत आहे.
Maharashtra Assembly without Leader of Opposition

Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहे विरोधी पक्षनेत्याशिवाय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेणार आहेत. असे म्हटले जाते की निरोगी लोकशाहीसाठी एक मजबूत विरोधी पक्ष आणि त्याचा नेता आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात सध्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेत्याची कमतरता आहे.

