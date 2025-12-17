Election Law: नामांकन वादांना पूर्णविराम? निवडणूक कायद्यात बदलांना मंजुरी; महापालिका निवडणुकीआधी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी नामांकन पत्रांवरील निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या मंजुरीमुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात यासाठी १९६१ च्या कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश आणण्यासही मान्यता मिळाली..बैठकीत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, १९६१ मध्ये सुधारणांना मान्यता देण्यात आली. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अगदी आधी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ ला मंजुरी देण्यात आली. .SHANTI Bill: अणुऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा! शांती विधेयक लोकसभेत मंजूर; का ठरणार गेमचेंजर?.मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेवर आणि वेळेवर होतील याची खात्री करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कायद्याच्या कलम १४(२) च्या विद्यमान तरतुदीनुसार, उमेदवार निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नामांकन पत्रे स्वीकृत किंवा नाकारल्याविरुद्ध जिल्हा न्यायालयांमध्ये अपील करू शकतात. अशा अनेक अपील वेगवेगळ्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी प्रलंबित राहिल्यामुळे निवडणुका निर्धारित वेळेत होऊ शकल्या नाहीत..राज्य निवडणूक आयोगाने ही तरतूद काढून टाकण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला होता. त्यानुसार, ही दुरुस्ती राज्य सरकारला अशा निवडणुकांसाठी नियम बनवण्याचा अधिकार देते आणि नामांकन पत्रे स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय निवडणूक अधिकाऱ्यांचा अंतिम निर्णय घेते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्रातील ३३६ पंचायत समित्या आणि ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घ्यायच्या आहेत..राज्यातील किल्ले आणि किल्ल्यांसारख्या राज्य-संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार, किल्ले आणि किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत संस्कृती विभागाच्या मागील सरकारच्या निर्णयाची व्याप्ती वाढवून त्यात राज्य-संरक्षित स्मारकांचा समावेश करण्यात आला आहे..CNG and PNG Rate: मोठी बातमी! १ जानेवारीपासून सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी होणार; पण किती रुपयांनी? जाणून घ्या....राज्यातील सर्व किल्ले आणि राज्य-संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी आणि भविष्यात होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. संस्कृती मंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतील. या समितीमध्ये महसूल मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, वनमंत्री, बंदरे आणि विकास मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव किंवा अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचा समावेश असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.