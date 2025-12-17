महाराष्ट्र बातम्या

Election Law: नामांकन वादांना पूर्णविराम? निवडणूक कायद्यात बदलांना मंजुरी; महापालिका निवडणुकीआधी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय!

Maharashtra Cabinet Change Election Law News: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक कायद्यात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी नामांकन पत्रांवरील निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या मंजुरीमुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात यासाठी १९६१ च्या कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश आणण्यासही मान्यता मिळाली.

