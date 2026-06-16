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Cabinet Meeting : नागपूरमधील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रकल्पाला मंजुरी, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ६ मोठे निर्णय, वाचा...

Maharashtra Cabinet Approves Nagpur Medical Project : या निर्णयांमुळे आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्राला चालना मिळणार आहे.
Cabinet Meeting

Maharashtra Cabinet Approves Nagpur Medical Project

esakal

Shubham Banubakode
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Maharashtra Cabinet Meeting: आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्य नागरिक, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्राला चालना मिळणार आहे.

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