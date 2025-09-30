Maharashtra Cabinet Decision : राज्यातील नागरिकांना कर्करोगाबाबत दर्जेदार उपचार मिळणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ मोठे निर्णय

Summaryराज्यातील नागरिकांना कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण निश्चित.१८ रुग्णालयांमधून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार.महाकेअर फाऊंडेशन (MAHACARE Foundation) स्थापन; १०० कोटींचा निधी मंजूर..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, उद्योग , ऊर्जा, नियोजन विभागाबाबत आज ५ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्यात आले असून नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली आहे. .राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार आहे. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार आहे. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधी..महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर - GCC) धोरण २०२५ मंजुर करण्यात आले असून विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. .याशिवाय या बैठकीत औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार आहे. .दरम्यान या बैठकीत नियोजन विभागाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली असून भौतिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणार असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे. बैठकीत सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाबाबत निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आला आहे. .FAQs१. कर्करोग उपचारासाठी कोणते नवीन पाऊल उचलले आहे?राज्यात सर्वसमावेशक कर्करोग उपचार धोरण निश्चित केले असून १८ रुग्णालयांतून विशेषोपचार दिले जातील. २. महाकेअर फाऊंडेशन म्हणजे काय?महाकेअर फाऊंडेशन (MAHACARE Foundation) ही नवी कंपनी असून कर्करोग उपचार, संशोधन आणि शिक्षणासाठी स्थापन केली जाणार आहे. ३. GCC Policy 2025 म्हणजे काय?महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (Global Capability Center Policy 2025) हे धोरण बहुराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. ४. अतिरिक्त वीज कर का आकारला जाणार आहे?औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून आकारण्यात येणारा अतिरिक्त वीज कर सौर कृषीपंप योजनांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी आहे. ५. महाजिओटेक महामंडळाची भूमिका काय असेल?भौतिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणे आणि धोरणात्मक नियोजन सुलभ करणे हे महाजिओटेक महामंडळाचे उद्दिष्ट आहे.( ६. फलटण येथे न्यायालयाबाबत काय निर्णय झाला?सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.