Maharashtra Cabinet Decision : राज्यातील नागरिकांना कर्करोगाबाबत दर्जेदार उपचार मिळणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ मोठे निर्णय

Maharashtra Cancer Care Policy : राज्यातील नागरिकांना कर्करोगाबात दर्जेदार उपचार मिळण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्यात आले असून याशिवाय आणखी महत्वाचे पाच निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.
  1. राज्यातील नागरिकांना कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण निश्चित.

  2. १८ रुग्णालयांमधून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार.

  3. महाकेअर फाऊंडेशन (MAHACARE Foundation) स्थापन; १०० कोटींचा निधी मंजूर.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, उद्योग , ऊर्जा, नियोजन विभागाबाबत आज ५ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्यात आले असून नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली आहे.

