राजकीय भूकंप? शिवसेनेच्या मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी; शिंदे तातडीने मंत्र्यांच्या भेटीला

Shiv sena ministers: मंत्रिमंडळ बैठकीला एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी बहिष्कार टाकला होता. यामागचं कारण अद्याप पुढे आलेलं नाही. त्यानंतर हे मंत्री मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दालनात गेले.
eknath shinde shivsena ministers absent devendra fadnavis cabinet meeting

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Eknath Shinde: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांनी दांडी मारली आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांपैकी एकटे एकनाथ शिंदे बैठकीला हजर होते, अशी सध्याची माहिती आहे. यानंतर एकनाथ शिंदे तातडीने नाराजांच्या भेटीला गेले होते. या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला नेमका बहिष्कार का टाकला, याचं उत्तर उद्याप मिळालेलं नाही.

