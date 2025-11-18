राजकीय भूकंप? शिवसेनेच्या मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी; शिंदे तातडीने मंत्र्यांच्या भेटीला

Eknath Shinde: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांनी दांडी मारली आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांपैकी एकटे एकनाथ शिंदे बैठकीला हजर होते, अशी सध्याची माहिती आहे. यानंतर एकनाथ शिंदे तातडीने नाराजांच्या भेटीला गेले होते. या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला नेमका बहिष्कार का टाकला, याचं उत्तर उद्याप मिळालेलं नाही..राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवार किंवा बुधवारी होत असते. यावेळच्या बैठकीला शिवसेनेच्या मंत्र्यांची अनुपस्थिती होती. 'ऑपरेशन लोट्स'मुळे मंत्री नाराज असल्याचं बोललं जातंय. याशिवाय निधीचादेखील मुद्दा असू शकतो. या सगळे मंत्री नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी त्यांच्या दालनात दाखल झाले. .आली लग्नघटिका समीप! साधी पण सुरेख, सूरज चव्हाणच्या लग्नाची पत्रिका व्हायरल, नवरा-नवरीवर कधी पडणार अक्षता? .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलेलं आहे. अनेक ठिकाणी भाजपने स्वबळाचा नारा दिलेला आहे. त्यामुळे शिवसेनेमध्ये नाराजी वाढलेली असून ही नाराजी दाखवून देण्यासाठी मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी मारल्याचं वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त वाहिन्यांनी दिलेलं आहे. .Mumbai News: लिंक रोडसाठी १,०३९ झाडांवर कुऱ्हाड, सर्वोच्च न्यायालयाची मुंबई पालिकेला सशर्त परवानगी.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनामध्ये बैठक सुरु असताना मंत्र्यांनी आपली कैफियत मांडली खरी मात्र मुख्यमंत्र्यांनीच मंत्र्यांना खडेबोल सुनावल्याचं कळतंय. याबाबत अधिकृत माहिती मिळू शकलेली नसली तरी निवडणुकांची नाराजी मंत्रिमंडळ बैठकीवर नको, अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका असल्याचं कळतंय..ज्येष्ठ भाजप मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, आठ मंत्री गैरहजर होते, त्याला अनेक कारणं आहेत. अनेक मंत्री निवडणुकीमुळे मतदारसंघांमध्ये आहेत. स्वतः एकनाथ शिंदे बैठकीला हजर होते. कुण्याही मंत्र्यांची नाराजी नाही, आम्ही सगळे एकत्रच होतो. विनाकारण चुकीचं परसेप्शन केलं जात आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीला शिवसेनेचे काही मंत्री हजर होते, असं बावनकुळे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.