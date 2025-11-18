Mahayuti Cabinet Meeting: सिडको आणि म्हाडाच्या प्रकल्पांसाठी नवीन धोरण तयार करणार अन्...; महायुती मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या शहरी विकास, गृहनिर्माण, पुनर्वसन, कौशल्य विकास आणि कायदेशीर सुधारणांना गती देण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या धोरणांमुळे जमिनीचा वापर, घरांची उपलब्धता, पुनर्वसन प्रक्रिया, कौशल्य शिक्षण आणि कायदेशीर सुधारणांमध्ये व्यापक सुधारणा घडून येतील अशी अपेक्षा आहे..सिडकोसह विविध राज्य प्राधिकरणांनी योग्य जमिनीचा वापर निश्चित करण्यावर नगरविकास विभागाने भर दिला आहे. सरकारने संकल्पना-आधारित प्रतिष्ठित शहर विकास धोरण जाहीर केले आहे. ज्या अंतर्गत अधिकारी एकात्मिक वसाहती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रे विकसित करू शकतील. याव्यतिरिक्त, जमीन बँकेचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी एक नवीन धोरण आणण्यात आले आहे. ज्यामुळे नियोजनात पारदर्शकता आणि गती येईल..Maharashtra Politics: भाजपाची फोडाफोडी! महेश पाटलांच्या प्रवेशावर शिंदे गटाचा टोला.गृहनिर्माण विभागाने बृहन्मुंबई उपनगरांमध्ये असलेल्या २० एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या म्हाडाच्या प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई आणि त्याच्या उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होतील. शहरी गृहनिर्माण संकट कमी करण्यात या निर्णयाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असेल असा सरकारचा विश्वास आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन प्रक्रिया हाताळण्यासाठी नवीन पदे निर्माण केली आहेत..यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, २०१३ च्या कलम ६४ अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद होईल. पारदर्शकता आणि योग्य भरपाई सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोन्मेष विभागाने रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी ३३९ पदांना मान्यता दिली आहे..यामध्ये २३२ शैक्षणिक आणि १०७ बिगर-शैक्षणिक पदांचा समावेश आहे. या विस्तारामुळे राज्यातील कौशल्य शिक्षण आणि प्रशिक्षणाला एक नवीन दिशा मिळेल. महिला आणि बालविकास विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर आधारित महाराष्ट्र भिक्षाबंदी कायदा, १९५९ मध्ये सुधारणांना मान्यता दिली आहे. कलम ९ आणि २६ मधून "कुष्ठरोगी" सारखे अपमानास्पद संज्ञा काढून टाकण्यात येतील..Mumbai News: घाटकोपरमध्ये विद्यार्थ्यांना अन्नबाधा! शाळेतील उपाहारगृहातील समाेसे खाल्ल्याने त्रास.हे मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. विधी आणि न्याय विभागाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था कायदा, १९५० मध्ये सुधारणांना मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे विश्वस्तव्यवस्थांच्या प्रशासन आणि नोंदणी प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण आणि नोंदणी प्रक्रिया अधिक प्रभावी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.