महाराष्ट्र बातम्या

Mahayuti Cabinet Meeting: सिडको आणि म्हाडाच्या प्रकल्पांसाठी नवीन धोरण तयार करणार अन्...; महायुती मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय

Mahayuti cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Mahayuti cabinet Meeting decisions

Mahayuti cabinet Meeting decisions

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या शहरी विकास, गृहनिर्माण, पुनर्वसन, कौशल्य विकास आणि कायदेशीर सुधारणांना गती देण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या धोरणांमुळे जमिनीचा वापर, घरांची उपलब्धता, पुनर्वसन प्रक्रिया, कौशल्य शिक्षण आणि कायदेशीर सुधारणांमध्ये व्यापक सुधारणा घडून येतील अशी अपेक्षा आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
maharashtra
Cabinet Meeting
Devendra Fadnavis Latest News
CM Devendra Fadnavis
cabinet

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com