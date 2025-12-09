Ladki Bahin Yojana : प्रत्येक गोष्टीत 'लाडकी बहीण' आणू नका,नाहीतर घरी बसावं लागेल... मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्याच आमदारावर संतापले

Summaryविधानसभेत अवैध दारू विक्रीचा मुद्दा मांडताना आमदार अभिमन्यू पवार यांनी पुन्हा “लाडकी बहीण”चा उल्लेख केला.काही मिनिटांपूर्वीच विरोधकांना हा उल्लेख टाळा असे सांगितलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर संताप व्यक्त केला.फडणवीस म्हणाले की “प्रत्येक गोष्टीत लाडकी बहीण आणू नका, नाहीतर घरी बसावे लागेल.”.देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक गोष्टीत लाडकी बहीण आणू नका नाही तर घरी बसावे लागेल अशी समज भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार यांना दिली. विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये सुरु आहेत.या दरम्यान आमदार पवार यांनी अवैध दारु विक्रीच्या त्रास राज्यातील लाडक्या बहिणींना होत असल्याचे सभागृहात सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच मिनिंटांपूर्वीच विरोधकांना प्रत्येक गोष्टीशी लाडक्या बहिणींना जोडू नका असं सांगितलं होतं पण तरीही स्वपक्षाचे आमदाराने लाडकी बहिणीचा उल्लेख केल्याने मुख्यमंत्री संतप्त झाले. .आमदार अभिमन्यू पवार यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितले की, लाडक्या बहिणींचे दुख हे अवैध दारुवर आळा घालण्याचे आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी पोलिस आणि गृहमंत्रालयाला निर्देश देऊन काही झालं नाही हा चितेंचा विषय आहे असे आमदार पवार म्हणाले. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मी पुन्हा सदस्यांना सांगतोय की प्रत्येक गोष्टीत लाडकी बहीण आणू नका. लाडक्या बहिणींच्या विरोधात जाऊ नका, घरी बसावे लागेल..Ladki Bahin Yojana: १५०० नाही ३००० मिळणार! पण कधी? लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर. लाडक्या बहिणींचे पैसे चालूच राहतील योजना बंद होणार नाही. या योजनेची दुसऱ्या योजनेची तुलना करता येत नाही. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी काही निर्देश दिले असतील तर तात्काळ त्याची अमंलबजावणी करण्यात येईल असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र स्वपक्षाच्या आमदाराने लाडकी बहीण मुद्दा काढताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संताप व्यक्त केल्याने राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे..FAQs 1️⃣ लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख का वादग्रस्त झाला? – मुख्यमंत्री आधीच सांगितलेल्या सूचना दुर्लक्षित करून पुन्हा योजना मुद्द्यावर आणल्यामुळे ते नाराज झाले.2️⃣ मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले? – “प्रत्येक गोष्टीत लाडकी बहीण आणू नका… नाहीतर घरी बसावे लागेल” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.3️⃣ आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मुद्दा कशाशी जोडला? – राज्यातील लाडक्या बहिणींना अवैध दारू विक्रीमुळे होत असलेल्या त्रासाशी.4️⃣ लाडकी बहीण योजना बंद होणार आहे का? – नाही. मुख्यमंत्री म्हणाले की योजना सुरूच राहील आणि पैशांची अडचण येणार नाही.5️⃣ या प्रसंगावर राजकीय प्रतिक्रिया का येत आहेत? – मुख्यमंत्री आपल्या पक्षाच्या आमदारावर संतापले यामुळे याला राजकीय रंग मिळाला.6️⃣ सभागृहातील निर्देशांबाबत सरकारने काय सांगितलं? – विधानसभा अध्यक्षांनी काही निर्देश दिले असतील तर त्याची त्वरित अंमलबजावणी केली जाईल असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.