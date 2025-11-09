Maharashtra Weather : राज्यात थंडीची जोरदार एंट्री, जळगाव महाबळेश्वरपेक्षाही जास्त गारठले; इतर जिल्ह्यांत कसं आहे हवामान? जाणून घ्या

Summaryराज्यात थंडीने जोरदार प्रवेश केला असून तापमानात मोठी घसरण झाली आहे.जळगावमध्ये तापमान १० अंश सेल्सियसवर आले — महाबळेश्वरपेक्षाही जास्त गारठा.उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात थंडीचा सर्वाधिक प्रभाव जाणवतो आहे..राज्यात पावसाने विश्रांती घेतली असून थंडीचे जोरदार आगमन झाले. पारा घसरू लागल्याने हुडहुडी वाढली आहे.सध्या उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात थंडीचा जोर जास्त आहे.पश्चिम महाराष्ट्रात सौम्य तर कोकणात थंडी कमी आहे. हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांसाठी अलर्ट जारी केला आहे. दरम्यान उत्तर भारतात गारठा वाढल्याने राज्यातही त्याचा परिणाम होत आहे, दरम्यान जळगावमध्ये महाबळेश्वरपेक्षाही कमी तापमानाची नोंद झाली आहे..उत्तर भारतात सध्या बर्फवृष्टी होत आहे याचा परिणाम महाराष्ट्रातील हवामानावरही देखील विशेषकरुन उत्तर महाराष्ट्रातील जळगावमध्ये पारा केवळ १० अंश सेल्सियस पर्यंत घसरला. नाशिकमध्ये किमान तापमान १२ अंश सेल्सियस इतके राहण्याची शक्यता आहे. मुंबई तसेच कोकणात आकाश निरभ्र राहण्याचा अंदाज तसेच राज्यातील इतर भागांपेक्षा थंडी कमी राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे आणि परिसरात किमान तापमान १६ अंश सेल्सियस पेक्षा कमी झाले आहे. सातारा जिल्ह्यातील प्रसिद्ध थंड हवेचे ठिकाण महाबळेश्वरमध्ये किमान तापमान १३.२ अंश सेल्सियस इतके नोंदविले गेले. तर कोल्हापूरमध्ये १९ अंश सेल्सियस इतके नोंदविले..Winter : थंडी सुरू होताच मिडल क्लास फॅमिलीसाठी मोठं Gift! अर्ध्या किंमतीत मिळत आहे गिझर, 'या' कंपनीकडून बंपर ऑफर.मराठवाड्यातील जालना, संभाजीनगर आणि परभणीमध्ये किमान तापमान १३ अंश सेल्सियस दरम्यान आहे. याशिवाय नांदेड, धाराशिव, लातूर, हिंगोली व बीडमध्येही थंडी वाढली आहे तर विदर्भातील अमरावतीत पारा चांगलाच घसरला असून तापमान १३ अंश सेल्सियस पर्यंत नोंदवले गेले आहे. .FAQs प्र.१: सध्या महाराष्ट्रात कुठे सर्वाधिक थंडी जाणवते? 👉 उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव येथे सर्वाधिक गारठा असून तापमान १०°C पर्यंत घसरले आहे.प्र.२: महाबळेश्वरपेक्षा जळगाव थंड का आहे? 👉 उत्तर भारतातील बर्फवृष्टीचा परिणाम आणि थंड वाऱ्यांची झळ यामुळे उत्तर महाराष्ट्रात तापमान झपाट्याने कमी झाले आहे.प्र.३: कोकण आणि मुंबईत थंडीची स्थिती कशी आहे? 👉 या भागात आकाश निरभ्र असून थंडी तुलनेने कमी आहे.प्र.४: नाशिक आणि पुण्यात तापमान किती आहे? 👉 नाशिकमध्ये सुमारे १२°C, तर पुण्यात १६°C च्या आसपास किमान तापमान आहे.प्र.५: हवामान विभागाने कोणत्या भागांसाठी अलर्ट दिला आहे? 👉 उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांसाठी थंडीचा अलर्ट जारी केला आहे.प्र.६: थंडी किती दिवस टिकू शकते? 👉 उत्तर भारतातील हवामान स्थिर होईपर्यंत — पुढील काही दिवस थंडी कायम राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.