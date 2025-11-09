महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather : राज्यात थंडीची जोरदार एंट्री, जळगाव महाबळेश्वरपेक्षाही जास्त गारठले; इतर जिल्ह्यांत कसं आहे हवामान? जाणून घ्या

North Maharashtra cold : पश्चिम महाराष्ट्रात सौम्य तर कोकणात तुलनेने कमी थंडी आहे.पुणे, नाशिक, सातारा भागात किमान तापमान १२–१६ अंश सेल्सियसच्या दरम्यान. हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांसाठी थंडीचा अलर्ट जारी केला आहे.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. राज्यात थंडीने जोरदार प्रवेश केला असून तापमानात मोठी घसरण झाली आहे.

  2. जळगावमध्ये तापमान १० अंश सेल्सियसवर आले — महाबळेश्वरपेक्षाही जास्त गारठा.

  3. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात थंडीचा सर्वाधिक प्रभाव जाणवतो आहे.

राज्यात पावसाने विश्रांती घेतली असून थंडीचे जोरदार आगमन झाले. पारा घसरू लागल्याने हुडहुडी वाढली आहे.सध्या उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात थंडीचा जोर जास्त आहे.पश्चिम महाराष्ट्रात सौम्य तर कोकणात थंडी कमी आहे. हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांसाठी अलर्ट जारी केला आहे. दरम्यान उत्तर भारतात गारठा वाढल्याने राज्यातही त्याचा परिणाम होत आहे, दरम्यान जळगावमध्ये महाबळेश्वरपेक्षाही कमी तापमानाची नोंद झाली आहे.

Weather
Cold
Maharashtra weather update
