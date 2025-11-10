Maharashtra Weather : हुडहुडी वाढली! राज्यातील अनेक भागांत थंडीची लाट, धुळे अन् जेऊरमध्ये सर्वाधिक कमी तापमानाची नोंद

Summaryउत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्रात थंडीची लाट पसरली आहे.धुळे येथे राज्यातील सर्वात कमी तापमान ८.६°C नोंदले गेले.जेऊर (करमाळा तालुका) येथे १०°C तापमानाची नोंद; दोन्हीकडे तीव्र थंडी..उत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्रातही थंडी वाढली असून धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील सर्वाधिक कमी ८.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर करमाळा तालुक्यातील जेऊर येथे १० अंश तापमानाचा नोंद झाली. या दोन्ही ठिकाणी थंडीची लाट आहे. याशिवाय जळगाव, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, निफाड येथील गहु संशोधन केंद्रात पारा ११ अंशापेक्षा कमी आहे. .हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार,आज १० नोव्हेंबर पासून राज्याच्या बहुतांश भागांत किमान तापमानाचा पारा घसरण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी थंडीपासून बचावासाठी आणि शेतकऱ्यांनी पिकांसाठी विशेष काळजी घ्यावी असे सांगण्यात आले आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात आभाळ कोरडे राहणार आहे. .पश्चिम महाराष्ट्रात हवेत गारठा वाढला असून पुण्यातील कमाल तापमान ३१ °C आणि किमान तापमान १४ °C पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. त काल पुण्यात शिवाजीनगरमध्ये किमान तापमान १५.९°C होते. आता पारा आणखी खाली जाण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. .वैज्ञानिकांचा इशारा यंदा थंडी जास्त; आजारी पडू नका! घरात ठेवा हे सोपे उपाय .कोकणातील ६ पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग मध्ये तापमान हवामान कोरडे आणि उष्ण राहणार आहे. मुंबईत कमाल तापमान ३४°C आणि किमान तानमान १८°C पर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. .FAQs प्र.१: महाराष्ट्रात थंडी का वाढली आहे? 👉 उत्तर भारतातून येणारे थंड वारे राज्यात शिरल्याने तापमानात घट झाली आहे.प्र.२: महाराष्ट्रातील सर्वात थंड ठिकाण कोणते आहे? 👉 धुळे येथील कृषी महाविद्यालय – ८.६°C तापमान नोंदले गेले आहे.प्र.३: जेऊरमध्ये तापमान किती आहे?(Q3: What is the temperature recorded in Jeur?)👉 जेऊरमध्ये १०°C तापमानाची नोंद झाली आहे.प्र.४: पुढील काही दिवस हवामान कसे राहणार आहे? 👉 पुढील काही दिवस राज्यात कोरडे हवामान आणि थंड वातावरण राहील.प्र.५: शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी? 👉 थंडीपासून पिकांचे संरक्षण करावे आणि पाण्याचा योग्य वापर करावा.प्र.६: मुंबईत तापमान किती राहणार आहे? 👉 मुंबईत कमाल तापमान सुमारे ३४°C आणि किमान तापमान १८°C पर्यंत खाली जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.