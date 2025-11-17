राज्यात गारठा वाढणार! उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात थंडीची लाट, तर मुंबई-पुणेही गारठलं; १० जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

पुणे, ता. १६ : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह सुरूच असल्याने राज्यातील थंडी वाढली आहे. पहाटे धुक्याची दुलई पांघरली जात असून दव पडत आहे. उद्या (ता. १७) उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात थंडीच्या लाटेची शक्यता असल्याने सावधगिरीचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यातही गारठा वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला..राज्यात अनेक ठिकाणी किमान तापमानाचा पारा दहा अंशांखाली घसरला आहे. कमाल तापमानात हळूहळू घट होत असून निवडक ठिकाणी पारा अद्यापही तिशीपार आहे. पहाटे जाणवणारी हुडहुडी सकाळी उशिरापर्यंत टिकून राहत असून, दुपारी चटका वाढल्याचे अनुभवायला मिळत आहे. रविवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये डहाणू आणि रत्नागिरी येथे ३४.१ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली..रविवारी निफाड येथील गहू संशोधन केंद्र आणि धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्याचे नीचांकी आठ अंश तापमान नोंदले गेले. परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठामध्ये ८.५ अंश तापमानाची नोंद झाली. जेऊर, गोंदिया आणि भंडारा येथे दहा अंश व त्यापेक्षा कमी तापमानाची नोंद झाल्याने थंडीची लाट होती. जळगाव, मालेगाव, नाशिक, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ येथे पारा अकरा अंशांच्या खाली असल्याने हुडहुडी कायम आहे..Liquid Gold For Winters: हिवाळ्यात राहाल निरोगी, सकाळी रिकाम्या पोटी प्या 'हे' हेल्दी ड्रिंक.किमान तापमानाचा पारा दहा अंशाखाली घसरल्यास आणि तापमानात सरासरीपेक्षा ४.५ अंशांपेक्षा अधिक घट झाल्यास थंडीची लाट आल्याचे समजले जाते. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यापाठोपाठ आता विदर्भात देखील काही ठिकाणी थंडीची लाट पसरली आहे. उद्या (ता. १७) नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यांसह उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी थंडीची लाट कायम राहणार असल्याने सावधगिरीचा इशारा (येलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला आहे..पुण्यात थंडीचा कडाका वाढलागेल्या दोन दिवसांपासून स्थिर असलेल्या किमान तापमानात मोठी घट झाली आहे. परिणामी शहरात थंडीचा कडाका वाढला आहे. त्यामुळे पुणेकर चांगलेच गारठले आहेत. मात्र, पुढील दोन ते तीन दिवसांत कमाल आणि किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..पुणे शहरासह जिल्ह्यात किमान तापमानात रविवारी लक्षणीयरीत्या घट झाली आहे. जिल्ह्यातील हवेलीत ८.६ आणि माळीणमध्ये ९.९ येथे किमान तापमान १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदविण्यात आले आहे. हे यंदाच्या हंगामातील नीचांकी तापमान असून, पाषाण परिसरात १०.१ आणि शिवाजीनगर परिसरात १०.६ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात आले आहे. परिणामी, पुणे शहरासह जिल्ह्यामध्ये गारठा वाढला आहे..पुणे आणि परिसरामध्ये सोमवारी (ता. १७) कमाल आणि किमान तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता असून कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान ११ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. मंगळवारपासून (ता. १८) पुढील तीन दिवस कमाल आणि किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.