महाराष्ट्र बातम्या

राज्यात गारठा वाढणार! उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात थंडीची लाट, तर मुंबई-पुणेही गारठलं; १० जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

राज्यात अनेक ठिकाणी किमान तापमानाचा पारा दहा अंशांखाली घसरला आहे. कमाल तापमानात हळूहळू घट होत आहे. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात थंडीच्या लाटेची शक्यता असल्याने सावधगिरीचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे.
Maharashtra on Yellow Alert as Cold Wave Intensifies

Maharashtra on Yellow Alert as Cold Wave Intensifies

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुणे, ता. १६ : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह सुरूच असल्याने राज्यातील थंडी वाढली आहे. पहाटे धुक्याची दुलई पांघरली जात असून दव पडत आहे. उद्या (ता. १७) उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात थंडीच्या लाटेची शक्यता असल्याने सावधगिरीचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यातही गारठा वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
maharashtra
Weather
Cold
Winter
Weather Update maharashtra
weather updates
weather update Pune

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com