Maharashtra Cold Wave : महाराष्ट्र गारठला! थंडीचा कहर, आणखी किती दिवस राहणार थंडी; काय सांगतो हवामान अंदाज

Maharashtra Weather Forecast : IMD ने काही जिल्ह्यांसाठी थंडीचा यलो अलर्ट जारी केला आहे आणि नागरिकांनी काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये तापमानात घट नोंदली गेली आहे आणि नागरिकांना थंडीचा अनुभव मिळतोय.
Sandeep Shirguppe
IMD Weather Update Maharashtra : हिवाळ्यामध्ये यंदा तापमानातील सर्वाधिक घसरण राज्यात पहायला मिळत आहे. धुळे, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह राज्यातील अन्य भागात थंडीची लाट आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदाच्या वर्षी पहिल्यांदाच ११ अंश सेल्सिअसपर्यंत पारा गेला. तर पुण्यात ७.९ अशांवर पारा पोहोचला आहे. मध्यरात्रीनंतर पहाटेच्या दरम्यान थंडी आणखी वाढलेली पहायला मिळाली. त्यामुळे थंडीचा कडाका चांगलाच जाणवला. दिवसभर तापमान अत्यंत थंड राहत आहे. मध्यरात्रीनंतर मात्र रिक्षाचालक, सुरक्षा रक्षक यांना शेकोटीचाच आधार घ्यावा लागला.

