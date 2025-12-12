Maharashtra Cold Wave : महाराष्ट्र गारठला! थंडीचा कहर, आणखी किती दिवस राहणार थंडी; काय सांगतो हवामान अंदाज

IMD Weather Update Maharashtra : हिवाळ्यामध्ये यंदा तापमानातील सर्वाधिक घसरण राज्यात पहायला मिळत आहे. धुळे, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह राज्यातील अन्य भागात थंडीची लाट आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदाच्या वर्षी पहिल्यांदाच ११ अंश सेल्सिअसपर्यंत पारा गेला. तर पुण्यात ७.९ अशांवर पारा पोहोचला आहे. मध्यरात्रीनंतर पहाटेच्या दरम्यान थंडी आणखी वाढलेली पहायला मिळाली. त्यामुळे थंडीचा कडाका चांगलाच जाणवला. दिवसभर तापमान अत्यंत थंड राहत आहे. मध्यरात्रीनंतर मात्र रिक्षाचालक, सुरक्षा रक्षक यांना शेकोटीचाच आधार घ्यावा लागला..आज (ता. १२) मध्य महाराष्ट्रातील जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि विदर्भातील वर्धा, नागपूर, गोंदिया जिल्ह्यात थंडीची लाट येण्याची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला आहे. उर्वरित राज्यात हुडहुडी कायम राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे..पुढील दोन दिवस राज्यात थंडीची लाट कायम राहणार आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून तापमानात सातत्याने घट होताना दिसत आहे. आज पहाटे दाट धुके होते. सकाळी आठ वाजेपर्यंत थंडी अधिक तीव्र होती. गेल्या काही दिवसांपासून तापमानामध्ये सातत्याने घट होत आहे. त्यामुळे पुणेकर चांगलेच गारठले आहेत. हवामान विभागानेही पुढचे काही दिवस थंडीची लाट अशीच राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे..थंडीची लाट येण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस थंडी कायम राहणार आहे. पुणे आणि परिसरात तीन दिवसांपूर्वी तापमान १२ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात आले होते. गुरुवारी (ता. ११) यंदाच्या हंगामातील सर्वांत कमी ७.९ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात आले होते..उत्तर भारतात तापमानात चढ उतार पहायला मिळत आहे. मागच्या २४ तासांत पंजाबमधील आदमपूर येथे देशाच्या सपाट भूभागावरील नीचांकी ४ अंश किमान तापमानाची, तर सकाळी ८.३० पर्यंतच्या २४ तासांमध्ये कर्नाटकच्या कारवार येथे देशातील उच्चांकी ३५.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. राज्यातील रत्नागिरी येथे उच्चांकी ३४.२ अंश तापमानाची नोंद झाली. तर सिंधुदुर्गमध्ये मागच्या अनेक वर्षांतील ९ अंश अशी निचांकी तामपानाची नोंद झाली..Kokan Weather Update : थंडीची लाट आणखी तीव्र होणार, सिंधुदुर्गमध्ये ९ अंश निचांकी तापमान, आंबा पिकाचे उत्पादन वाढणार.महाराष्ट्रातील परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आणि जेऊर नीचांकी ५.५ अंश सेल्सिअस, निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात ६.१ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. धुळे येथील कृषी महाविद्यालय व अहिल्यानगर येथे प्रत्येकी ६.६ आणि जळगाव येथे ७ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. पुणे गोंदिया येथे ८ अंशांपेक्षा कमी, नागपूर, नाशिक, मालेगाव, यवतमाळ येथे ९ अंशांपेक्षा कमी, तर वर्धा, सातारा, अकोला येथे १० अंशापेक्षा तापमान नोंदले गेल्याने हुडहुडी कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.