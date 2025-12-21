Maharashtra Cold Wave: : राज्यात पुन्हा थंडीची लाट, हुडहुडी वाढली; आज दिवसभरात कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

Summaryउत्तरेकडील थंड वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा थंडीची लाट सक्रिय झाली आहे.उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक (७°C) आणि जळगाव (६°C) येथे सर्वाधिक गारठा जाणवत आहे.पुणे व पश्चिम महाराष्ट्रात किमान तापमान ९°C पर्यंत घसरले असून पुढील दिवसांत थोडी वाढ अपेक्षित आहे..IMD Maharashtra Forecast : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांमुळे राज्यात पुन्हा थंडीची लाट आली असून अनेक जिल्ह्यांत तापमानाचा पारा घसरला आहे. यामुळे चांगलीच हुडहुडी वाढली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि जळगावमध्ये सर्वात जास्त थंडीचा तडाखा बसला आहे. राज्यात उर्वरित जिल्ह्यातही किमान तापमानात घट होण्याची शक्यता आहे. .पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात गारठा वाढला आहे.मात्र पुढील काही दिवसांत किमान तापमानात वाढ संभवते. पुण्यात किमान तापमान किमान ९ अंशांवर आले असून उत्तर महाराष्ट्रात पुन्हा शीत लहर येण्याची शक्यता आहे. नाशिकमध्ये ७ तर जळगावमध्ये किमान तापमानाचा पारा ६ अंश सेल्सिअस इतका कमी होईल असे सांगण्यात आले. .मुंबई शहर आणि उपनगरात हवामान कोरडे राहील, कोकणातील ठाण्यासह अन जिल्ह्यातही अशीच स्थिती पहायला मिळेल. किमान तापमान १८ अंश सेल्सियस ते कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सियस पर्यंत असण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. मराठवाड्यात रविवारी थंडीचा जोर कायम राहणार असून पुढील दोन दिवसांत तापमानात किंचित वाढ होणार आहे. विदर्भातही थंडीची लाट कायम राहणार आहे. नागपूरमध्ये रविवारी किमान तापमान ९ अंश सेल्सिअस इतके असेल. .FAQs प्रश्न 1: राज्यात थंडीची लाट का आली आहे? उत्तर: उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांमुळे तापमानात मोठी घट झाली असून त्यामुळे शीत लहर निर्माण झाली आहे.प्रश्न 2: सर्वाधिक थंडी कुठे जाणवत आहे? उत्तर: उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांत सर्वाधिक थंडीचा तडाखा जाणवत आहे.प्रश्न 3: पुण्यातील सध्याचे तापमान किती आहे? उत्तर: पुण्यात किमान तापमान सुमारे ९ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले आहे.प्रश्न 4: मुंबईत थंडीची लाट जाणवणार का? उत्तर: मुंबईत हवामान कोरडे राहील, मात्र तीव्र थंडी जाणवणार नाही.प्रश्न 5: पुढील काही दिवसांत तापमान वाढणार का? उत्तर: होय, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात किमान तापमानात हळूहळू वाढ होण्याची शक्यता आहे.प्रश्न 6: विदर्भातील हवामान कसे राहील? उत्तर: विदर्भात थंडीची लाट कायम राहणार असून नागपुरात किमान तापमान ९°C राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.