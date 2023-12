Sunil Keadar: सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा; 10 लाखांचा दंड!

नागपूर : काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच १० लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं काँग्रेसला मोठा झटका बसला आहे. (Maharashtra Congress leader Sunil Kedar sentenced to five years fine of rs 10 lakhs)