Raj-Uddhav Thackeray: राज-उद्धव ठाकरे आले एकत्र; CM एकनाथ शिंदेंचं वाढणार टेन्शन?

मुंबई : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) आणि शिवसेनेच्या (Shiv Sena) ठाकरे गटाचे (Thackeray Group) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) शुक्रवारी एकत्र आल्याचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. राज आणि उद्धव एकत्र आल्यानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं (cm eknath shinde) टेन्शन वाढणार का? हा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. (Raj and Uddhav Thackeray came together it will be increased tension of CM Eknath Shinde)