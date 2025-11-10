महाराष्ट्र बातम्या

Crime News : महाराष्ट्र हादरला ! काँग्रेस नेत्याकडून पत्नीला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, बेडरुममध्ये नेऊन अंगावर पेट्रोल ओतले अन्...

Congress leader crime : समयसूचकतेने साडीवरचं ज्वालाग्रस्त भाग पाण्याने भिजवून जीव वाचवला.नमिता काकडे यांनी चिखली शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी विशाल काकडे, त्यांची आई आणि बहिणीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
Police investigating the shocking case in Buldhana where Youth Congress leader allegedly poured petrol on his wife and tried to set her on fire following a domestic dispute.

Police investigating the shocking case in Buldhana where Youth Congress leader allegedly poured petrol on his wife and tried to set her on fire following a domestic dispute.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. बुलढाण्यात युवक काँग्रेस अध्यक्ष विशाल काकडे यांनी पत्नीला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला.

  2. अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून पती-पत्नीमधील वाद विकोपाला गेला.

  3. घटनेदरम्यान विशालने पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल ओतून आग लावली.

राज्यात आजपासून स्थानिक स्वराज संस्थाची रणधुमाळी सुरु आहे मात्र अशातचय बुलढाण्यातून सर्वांना हादरवणारी बातमी समोर आली आहे. युवक कॉंग्रेस अध्यक्षाने आपल्या पत्नीला पेट्रोल ओतून जिंवत जाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. याबाबत पत्नीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून ही घटना घडल्याची माहिती समोर येत आहे. चिखली पोलीसात युवक काँग्रेस अध्यक्ष विशाल काकडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Buldhana arban
wife and husband
congress leader
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com