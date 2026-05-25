Crude Oil Crisis: इंधन दरवाढीविरोधात उद्या राज्यभर आंदोलन! तुमच्या शहरात पेट्रोलचे भाव किती?

मुंबई: सततच्या इंधन दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला असून पेट्रोल, डिझेल दरवाढीचा निषेध म्हणून काँग्रेसच्या वतीने मंगळवारी प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ही दरवाढ मागे घ्यावी आणि जनतेची सुरु असलेली लूट थांबवावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे..दरम्यान, इंधन दरवाढीवरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केंद्र सरकारवर सोमवारी जोरदार टीका केली. सत्तेत आल्यास पेट्रोल, डिझेल ३५ रुपये लिटरने देऊ अशा घोषणा करणारे मागील १२ वर्षांपासून सत्तेत असताना पेट्रोल-डिझेल-एलपीजी सिलिंडरच्या किंमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. मागील ११ दिवसातच पेट्रोल डिझेलच्या किमती ८ रुपये प्रति लिटरने वाढवल्या आहेत. इराण युद्धाच्या नावाखाली केलेली ही दरवाढ आधीच महागाईने पिचलेल्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे, अशी टीका सपकाळ यांनी केली आहे. इंधन दरवाढ सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकणारी असून सरकारने ती तात्काळ मागे घ्यावी..दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी चालू महिन्यात चौथ्यांदा (सोमवारी) पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. ताज्या दरवाढीनंतर देशातील बहुतांश शहरांमध्ये पेट्रोलच्या दरांनी शंभरी ओलांडली असून डिझेलचीही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू आहे. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भविष्यात देखील हे भाववाढीचे चक्र कायम राहू शकते, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे..ताजी दरवाढ किती?पेट्रोल- २.६१ रुपयेडिझेल- २.७१ रुपयेआधीची दरवाढ कधी झाली?१५ मे- १९ मे- २३ मे- २५ मे.प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे नवे दरदिल्ली १०२.१२मुंबई १११.२१कोलकता ११३.५१चेन्नई १०७.७७.