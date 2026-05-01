Marathi Language Movement : मराठीचा गौरव वाढवूया ! सकाळ माध्यमसमुहातील 'साम टीव्ही'च्या 'मराठीच बोलू' लोकचळवळीला मिळतोय मोठा प्रतिसाद

संपूर्ण राज्यात महाराष्ट्र दिन मोठ्या उत्साहात आणि अभिमानाने साजरा केला जात आहे. ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि हुतात्म्यांना दिले जाणारे अभिवादन हे महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरेचे दर्शन घडत आहे. दरम्यान सकाळ माध्यम समुहाच्या 'साम टीव्ही'ने मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी महाराष्ट्र दिनी एक महत्त्वाची लोकचळवळ सुरू केली आहे. चळवळीचे नाव आहे 'मराठीच बोलू'..'साम टीव्ही'ने प्रसिद्ध केलेल्या आवाहनात म्हटले आहे की, "महाराष्ट्राची भाषा मराठी... आपल्या जगण्याची, आपल्या संस्कृतीची, आपली मातृभाषा ही मराठीच. महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी गरज आहे मराठीतून संवाद साधण्याची. मराठी भाषेचा हा वारसा अभिमानाने जपण्यासाठी साम टीव्ही सुरुवात करतंय एक लोकचळवळ... 'मराठीच बोलू'.".यानिमित्ताने 'साम टीव्ही'ने सर्व मराठी भाषिकांना आवाहन केले आहे की, यापुढे सार्वजनिक ठिकाणी (बाजार, रिक्षा, बस, दुकाने, ऑफिस, हॉटेल्स इ.) वावरताना मराठीच बोला. चळवळीचा मुख्य उद्देश असा आहे की, जर आपण मराठीत बोललो तर बाहेरून येणारे इतर भाषिकही मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करतील..उपक्रमातील मुख्य मुद्देमराठी भाषा ही महाराष्ट्राची ओळख आणि अस्मिता आहे.सार्वजनिक जीवनात मराठीचा वापर वाढवणे.मराठीचा वारसा अभिमानाने जपणे.इतर भाषिकांना मराठीकडे आकर्षित करणे..साम टीव्हीने सर्व नागरिकांना या चळवळीत सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. सोशल मीडियावर #मराठीचबोलू, #SaamTV, #MaharashtraDin अशा हॅशटॅगसह या चळवळीला पाठिंबा द्या, असे आवाहन करण्यात आले आहे. साम टिव्हीची चळवळ महाराष्ट्रभर चर्चेत आली असून, भाषिक अस्मिता जागृत करण्याच्या दृष्टीने ती महत्त्वाची पाऊल मानली जात आहे.महाराष्ट्र दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!चला, मराठीचा गौरव वाढवू... मराठीच बोलू!