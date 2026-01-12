Maharashtra Dry Day राज्यात २९ ठिकाणी ४ दिवस ड्राय डे, १३ ते १६ जानेवारीपर्यंत मद्यपानास मनाई

Dry Day in Maharashtra: राज्यात महापालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणाऱ आहे. प्रचाराच्या तोफा १३ जानेवारीला थंडावणार आहेत. राजकीय पक्षांकडून, नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. दरम्यान, प्रशासनाची निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. आता नागरिकांसाठी प्रशासनाने काही नियम जारी केले आहेत. मंगळवार १३ जानेवारी ते १६ जानेवारी या कालावधीत राज्यात जिथं महापालिका निवडणुका आहेत तिथं ड्राय डे लागू करण्यात आला आहे..प्रचाराची सांगता होताच मंगळवारी सायंकाळी ६ वाजल्यापासून राज्यात जिथं जिथं महापालिका निवडणूक आहे तिथं दारू दुकाने बंद राहणार आहेत. राज्यात २९ महानगरपालिकांची निवडणूक होत आहे. यात मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर यांसारख्या महानगरपालिकांचा समावेश आहे. पुढील चार दिवस या महानगरपालिकांच्या हद्दीत ड्राय डे लागू असेल..निवडणूक काळात शांतता, सुरक्षितता आणि शिस्त राखण्याच्या दृष्टीनं प्रशासनाकडून योग्य ती पावलं उचलली जात आहेत. मद्यपानाला बंदी घातल्यानं मतदानावेळी मतदारांना सुरक्षित वातावरण मिळेल. निवडणूक संबंधी गैरप्रकार, गोंधळ, दंगल टाळता येईल यासाठी ड्राय डे घोषित कऱण्यात आले आहेत. यासंदर्भात दुकानदारांना पूर्वकल्पना देण्यात आलीय..Gold Rate Today : सोनं-चांदी सुसाट! सोनं अचानक महागलं, चांदी १०,००० रुपयांनी चमकली; मात्र मकर संक्रांतीला सोनं स्वस्त होणार?.सार्वजनिक ठिकाणी पोलीस आणि प्रशासनाकडून गस्त वाढवण्यात येणार आहे. निवडणूक आचारसंहितेचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या हद्दीत १३ ते १६ जानेवारी या कालावधीत ड्राय डे लागू असणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.