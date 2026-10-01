Crop Panchnama Maharashtra : दुष्काळी तालुक्यांत सुट्टीच्या दिवशीही पीक पंचनामे करा; ग्रामसेवक, तलाठ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, तीन दिवसाच्या सुट्ट्या रद्द

Drought Relief Maharashtra : दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील संबंधित तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाकडे मदतीचे ज्ञापन तातडीने सादर करावयाचे असल्याने पीक पंचनाम्याची कारवाई जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी २ ऑक्टोबर (सार्वजनिक सुट्टी) तसेच ३ व ४ ऑक्टोबर २०२६ (शासकीय सुट्ट्या) या दिवशीही पीक पंचनाम्याचे काम अखंडितपणे सुरू ठेवण्याचे आदेश सदस्य सचिव जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती गजानन गुरव यांनी दिले आहेत. .पीक परिस्थितीची वस्तुनिष्ठ माहिती, आवश्यक छायाचित्रे आणि GPS Coordinates संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पंचनाम्याची कारवाई कोणत्याही परिस्थितीत प्रलंबित राहू नये, यासाठी ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्राममहसूल अधिकारी व सहायक कृषी अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सुनिश्चित करून सुट्टीच्या दिवशीही कामकाज सुरू ठेवले जाणार आहे..ट्रिगर-१ लागू असलेल्या सर्व गावांमध्ये व क्षेत्रांमध्ये पीक पंचनाम्याची कारवाई तात्काळ सुरू ठेवून प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे वस्तुनिष्ठ नोंद करावी. पंचनाम्यादरम्यान आवश्यक छायाचित्रांसह GPS Coordinates संकलित करणे बंधनकारक राहील. दररोज सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत दिवसअखेरची अद्ययावत आकडेवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावी..महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाने आपापसात समन्वय ठेवून काम विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावे. कोणतीही त्रुटी, दुबार नोंद किंवा चुकीची आकडेवारी राहणार नाही याची संयुक्त दक्षता संबंधित तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व गट विकास अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी दररोज तालुका स्तरावर आढावा घेतला जाईल..Eknath Shinde Drought Tweet : यंदा पावसाने दगा दिला; एकनाथ शिंदे यांचे ट्वीट चर्चेत, नेमकं काय म्हणाले शिंदे.२ ते ४ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत पूर्ण झालेल्या पंचनाम्यांची स्वतंत्र दैनंदिन आकडेवारी ठेवून ती पुढील अहवालात समाविष्ट केली जाईल. केंद्र शासनास सादर करावयाचे ज्ञापन अत्यंत तातडीचे व प्राधान्याचे असल्याने कोणत्याही स्तरावर विलंब होणार नाही याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे निर्देश प्रशासनातर्फे देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.