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Crop Panchnama Maharashtra : दुष्काळी तालुक्यांत सुट्टीच्या दिवशीही पीक पंचनामे करा; ग्रामसेवक, तलाठ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, तीन दिवसाच्या सुट्ट्या रद्द

Maharashtra Drought : दुष्काळी तालुक्यांमध्ये पीक पंचनाम्याचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्राममहसूल अधिकारी व सहायक कृषी अधिकारी यांना सुट्टीच्या दिवशीही काम करण्याच्या सूचना.
Maharashtra Drought Crop Panchnama

Maharashtra Drought Crop Panchnama

esakal

Sandeep Shirguppe
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Drought Relief Maharashtra : दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील संबंधित तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाकडे मदतीचे ज्ञापन तातडीने सादर करावयाचे असल्याने पीक पंचनाम्याची कारवाई जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी २ ऑक्टोबर (सार्वजनिक सुट्टी) तसेच ३ व ४ ऑक्टोबर २०२६ (शासकीय सुट्ट्या) या दिवशीही पीक पंचनाम्याचे काम अखंडितपणे सुरू ठेवण्याचे आदेश सदस्य सचिव जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती गजानन गुरव यांनी दिले आहेत.

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