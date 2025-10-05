महाराष्ट्र बातम्या

महावितरणचा दरवाढीचा शॉक! वीज होणार महाग, प्रति युनिट 'इतके' पैसे द्यावे लागणार जास्त

MSEB Electricity : महावितरणने वीज दरवाढ केली असून याचा फटका घरगुती, व्यावसायिक आणि उद्योगात वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना बसणार आहे. ऐन सणासुदीच्या तोंडावर महावितरणच्या या निर्णय़ामुळे ग्राहकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.
सूरज यादव
ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर महावितरणकडून वीजदरवाढीची घोषणा करण्यात आलीय. यामुळे ऐन सणासुदीत वीज ग्राहकांना महावितरणने शॉक दिलाय. आता वीजबिलात इंधन समायोजन शुल्क लादण्यात आलं आहे. महावितरणच्या या निर्णयामुळे ऑक्टोबरच्या बिलात प्रति युनित ३५ ते ९५ पैसे इतकी वाढ होणार आहे. दिवाळीच्या तोंडावरच महावितरणने घेतलेल्या या निर्णयामुळे वीज ग्राहकांना वाढीव बिल भरण्याची वेळ येणार आहे.

