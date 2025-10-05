महावितरणचा दरवाढीचा शॉक! वीज होणार महाग, प्रति युनिट 'इतके' पैसे द्यावे लागणार जास्त

ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर महावितरणकडून वीजदरवाढीची घोषणा करण्यात आलीय. यामुळे ऐन सणासुदीत वीज ग्राहकांना महावितरणने शॉक दिलाय. आता वीजबिलात इंधन समायोजन शुल्क लादण्यात आलं आहे. महावितरणच्या या निर्णयामुळे ऑक्टोबरच्या बिलात प्रति युनित ३५ ते ९५ पैसे इतकी वाढ होणार आहे. दिवाळीच्या तोंडावरच महावितरणने घेतलेल्या या निर्णयामुळे वीज ग्राहकांना वाढीव बिल भरण्याची वेळ येणार आहे. .महावितरणने १ ऑक्टोबरला सर्क्युलर जारी करत सप्टेंबरमधील वीज वापरात इंधन समायोजन शुल्क आकारण्याचे आदेश दिलेत. पुढील आदेश येईपर्यंत ही दरवाढ लागू राहणार आहे. यामुळे घरगुती, व्यावसायिक आणि उद्योग ग्राहकांना दरवाढीचा फटका बसणार आहे. महावितरणच्या निर्णयामुळे एखाद्याचा वीज वापर १०० युनिट असेल तर त्याच्या बिलात ३५ रुपये अतिरिक्त आकारले जातील..पूरग्रस्तांसाठी ५ रुपये मागितले तर..., शेतकऱ्यांकडून वसुलीच्या टीकेवर मुख्यमंत्री फडणवीस कडाडले; कारखान्यांना इशारा.महावितरण १ ते १०० युनिटपर्यंतच्या वापरावर प्रति युनिट ३५ पैसे अतिरिक्त आकारणार आहे. तर ५०० युनिटपेक्षा अधिक वापरावर प्रति युनिट ९५ पैसे जास्त मोजावे लागणार आहेत. वीजेची मागणी वाढली आहे, यामुळे ओपन मार्केटमधून वाढीव दराने वीज खरेदी करावी लागतेय. याशिवाय अधिक उत्पादन खर्च असणाऱ्या युनिटचा वापर करावा लागला असं महावितरणकडून सांगण्यात आलंय..कसे असतील नवे दर?१ ते १०० युनिट वीज वापर - प्रति युनिट ३५ पैसे जादा आकारणी१०१ ते ३०० युनिट वीज वापर - प्रति युनिट ६५ पैसे जादा आकारणी३०१ ते ५०० युनिट वीज वापर - प्रति युनिट ८५ पैसे जादा आकारणी५०१ पेक्षा जास्त युनिट वीज वापर - प्रति युनिट ९५ पैसे जादा आकारणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.