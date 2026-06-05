तुमच्या आरोग्याशी खेळ! कचऱ्याच्या समस्येमुळे महाराष्ट्राची पीछेहाट; पर्यावरणाबाबत सरकार उदासीन का?

CSE Report 2026: पर्यावरण व स्वयंपोषक विकास या क्षेत्रात महाराष्ट्रासह देशातील प्रमुख पाच राज्यांची कामगिरी निकृष्ट दर्जाची असल्याचा निष्कर्ष, सरकारी आकडेवारी आणि माहितीच्या आधारे 'डाऊन टू अर्थ' व सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायन्मेंट (सीएसई) या संस्थेने काढला आहे. .'पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्य' या विषयावर प्रामुख्याने हा अभ्यास झाला असून महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल या राज्यांनी पर्यावरण रक्षणात फारशी रुची दाखविली नसल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे. त्या तुलनेत गोवा, आसाम, पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, नागालँड या राज्यांची यांची कामगिरी चांगली असल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे..Tajmahal Case: ताजमहलची ऐतिहासिक केस ४२ वर्षांनंतर संपली! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; आज फ्री एंट्री.'भारतीय पर्यावरणाची सद्यःस्थिती २०२६' हा अहवाल 'सीएसई'ने पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने गुरुवारी प्रकाशित केला. पर्यावरण, कृषी व जमीन वापर, सार्वजनिक आरोग्य, मानवी विकास आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या निकषांवर ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशाचे अवलोकन करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे..सरकारी आकडेवारीचा यासाठी आधार घेण्यात आल्याचे 'डाऊन टू अर्थ'चे संपादक रिचर्ड महापात्रा यांनी 'सकाळ'ला सांगितले. महापात्रा म्हणाले, "जास्त लोकसंख्येचे एकही राज्य पर्यावरणविषयक निकषावर राष्ट्रीय पातळीवर प्रभावी कामगिरी करूशकलेले नाही. याचा अर्थ स्वयंपोषक विकासाच्या तत्त्वावर, त्याचप्रमाणे आरोग्य, पायाभूत सुविधा, सामाजिक समानता आणि पर्यावरणीय सातत्य या क्षेत्रांत सुधारणा करण्यास या राज्यांना अजून भरपूर वाव आहे. ही राज्ये स्वयंपोषक विकासाची ध्येये प्राप्त करण्यात मागे राहिल्यास राष्ट्रीय विकासाचा वेगही मंदावत, असल्याचे निदर्शनास आले आहे.".Women Employees: महिला कर्मचाऱ्यांसाठी गेम-चेंजर निर्णय! ‘लवकर या-लवकर जा’ योजना जाहीर; लाभ कसा घेता येणार?.कचरा व्यवस्थापनातही अपयशपर्यावरण रक्षणाच्या निर्देशांकात महाराष्ट्राला केवळ ५४.१९ टक्के गुण संपादन करता आले. शिवाय कचरा व्यवस्थापनातही अर्धा पल्लाही न गाठता येणारे राज्य अशी नोंद करण्यात आली आहे. कृषी अर्थव्यवस्था या विषयात पंजाबने ६१.६९ टक्के तर हरियानाने ६०.३५ टक्के गुण मिळवत लक्षणीय कामगिरी केली आहे..महाराष्ट्राला यामध्ये केवळ ५०.५८ टक्के गुणांवर समाधान मानावे लागले. सार्वजनिक आरोग्याच्या निकषावर गोवा अव्वल ठरले असून महाराष्ट्र शेवटून तेराव्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राला ३८.०१टक्के गुण मिळाले आहेत. मानवी विकास निर्देशांकात महाराष्ट्राला ५१.०७ टक्के गुण प्राप्त झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.