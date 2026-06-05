महाराष्ट्र बातम्या

तुमच्या आरोग्याशी खेळ! कचऱ्याच्या समस्येमुळे महाराष्ट्राची पीछेहाट; पर्यावरणाबाबत सरकार उदासीन का?

Maharashtra Lags in Environment Protection : 'पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्य' या विषयावर प्रामुख्याने हा अभ्यास झाला असून महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल या राज्यांनी पर्यावरण रक्षणात फारशी रुची दाखविली नाही.
Maharashtra Lags in Environment Protection

Maharashtra Lags in Environment Protection

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

CSE Report 2026: पर्यावरण व स्वयंपोषक विकास या क्षेत्रात महाराष्ट्रासह देशातील प्रमुख पाच राज्यांची कामगिरी निकृष्ट दर्जाची असल्याचा निष्कर्ष, सरकारी आकडेवारी आणि माहितीच्या आधारे 'डाऊन टू अर्थ' व सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायन्मेंट (सीएसई) या संस्थेने काढला आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
maharashtra
environment
health