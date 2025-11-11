Air Pollution: स्मार्ट सिटी बनली धुराची नगरी! प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक स्तरावर; धक्कादायक अहवाल समोर

मुंबई : राज्यातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये हवेतील प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक स्तरावर पोहोचली आहे. वातावरण फाउंडेशन आणि एन्वारोकॅटलिस्ट यांनी संयुक्तपणे जारी केलेल्या अहवालात राज्यातील निम्म्याहून अधिक शहरांमध्ये सूक्ष्म धूलिकण राष्ट्रीय मर्यादेपेक्षा अधिक असून सर्वच शहरांमध्ये पीएम १० पातळी ठरावीक मानकांपेक्षा अधिक आहे..मालेगाव हे राज्यातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले असून, तेथे पीएम २.५ची पातळी ५१, तर पीएम १०ची पातळी १०६ नोंदवली गेली. त्यानंतर मालेगावपाठोपाठ जालना, जळगाव आणि परभणी ही शहरे सर्वाधिक प्रदूषणग्रस्त ठरली. राज्यातील सर्वात कमी प्रदूषण सांगलीत नोंदवले आहे. मुंबईला स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत तब्बल ९३८.५९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असला, तरी त्यातील केवळ ६१ टक्के रक्कम वापरण्यात आली..Road Safety Funds: रस्ते सुरक्षेसाठी एक टक्का निधी! पैसे राखून ठेवण्याचे सरकारचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश.नागपूरमध्येही या निधीचा वापर अर्ध्यापेक्षाही कमी झाला आहे. उलट अमरावती, अकोला आणि सोलापूर या शहरांनी ९५ ते ९९ टक्के निधी वापरून चांगली कामगिरी केली आहे. पीएम २.५ सारखे सूक्ष्म धूलिकण फुप्फुसे आणि रक्तप्रवाहात जाऊन श्वसनाचे आजार, हृदयविकार, पक्षाघात आणि अकाली मृत्यूचा धोका वाढवतात. पावसाळ्याशिवाय उर्वरित सहा महिने महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये हवा अस्वस्थ करणारी असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे..मुंबईतील हवा प्रदूषितमुंबईतील हवा ‘मध्यम ते उच्च प्रदूषण’ श्रेणीत आहे. पीएम २.५चे प्रमाण ३५, तर पीएम १०चे प्रमाण ८५ ते ९० नोंदवण्यात आले. वाहनांचा धूर, बांधकामांची धूळ आणि औद्योगिक उत्सर्जन ही प्रमुख कारणे ठरत आहेत. मुंबईत ४० हून अधिक प्रदूषण मोजणी केंद्रे असूनही प्रभावी कृती आराखडा नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे..तज्ज्ञांच्या प्रमुख शिफारशीराष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमचा विस्तार इतर शहरांमध्ये करावा.हिवाळ्यापूर्वी सर्व शहरांना हंगामी कृती आराखडा लागू करणे.हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रांची संख्या वाढवणे, कार्यक्षम देखभाल करणे..Delhi Blast Video: छिन्नविच्छिन्न अवस्थेतील मृतदेह, दूरवर आगीच्या ज्वाळा अन्...; दिल्ली स्फोटातील अंगावर काटा आणणारे व्हिडिओ समोर.वायू प्रदूषण हा केवळ पर्यावरणाचा नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न आहे. धोरणांची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे.- भगवान केसभट, वातावरण फाउंडेशनप्रदूषणाचे मूळ स्रोत ओळखून उपाय न केल्यास परिस्थिती बिकट होईल.- सुनील दहिया, संस्थापक, एन्वारोकॅटलिस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.