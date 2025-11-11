महाराष्ट्र बातम्या

Air Pollution: स्मार्ट सिटी बनली धुराची नगरी! प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक स्तरावर; धक्कादायक अहवाल समोर

Maharashtra Air Pollution Update: राज्यातील सर्व शहरांमध्ये हवेतील प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक स्तरावर पोहोचली असून यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये हवेतील प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक स्तरावर पोहोचली आहे. वातावरण फाउंडेशन आणि एन्वारोकॅटलिस्ट यांनी संयुक्तपणे जारी केलेल्या अहवालात राज्यातील निम्म्याहून अधिक शहरांमध्ये सूक्ष्म धूलिकण राष्ट्रीय मर्यादेपेक्षा अधिक असून सर्वच शहरांमध्ये पीएम १० पातळी ठरावीक मानकांपेक्षा अधिक आहे.

