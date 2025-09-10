मातीत राबणारेच मातीला मिळाले! महाराष्ट्रात 8 महिन्यांत तब्बल 1183 शेतकऱ्यांनी संपवलं जीवन, धक्कादायक आकडेवारी समोर...

समुपदेशन केंद्र संचालित करणे, शेतीमालाला योग्य भाव आणि सिंचन सुविधांमध्ये वाढ, अशा उपाययोजना करत असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला असला, तरी शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र काही थांबलेले नाही. महाराष्ट्रात गेल्या ८ महिन्यांत तब्बल ११८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झाली असून यवतमाळ जिल्ह्यात एकाच महिन्यात ४४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. .राज्यातील शेतकरी आत्महत्याची धक्कादायक आकडेवारी आता समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार जानेवारी ते ऑगस्ट या 8 महिन्यांमध्ये तब्बल 1183 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं आहे. एकट्या ऑगस्ट महिन्यात यवतमाळ जिल्ह्यात तब्बल ४४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. यावरून राज्य सरकारचे दावे फोल ठरत असल्याचं दिसून आलं आहे..Farmer Endlife : टाकळी कोलते येथे २९ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याने गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली.महत्त्वाचे म्हणजे आत्महत्या केलेल्या 1183 शेतकऱ्यांपैकी 607 शेतकरी आत्महत्या मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आल्या असून 306 शेतकरी आत्महत्या अपात्र करण्यात आल्या आहेत. आठ महिन्यात छत्रपती संभाजी नगर विभागामध्ये 520 शेतकरी आत्महत्याची नोंद झाली आहे. तर पश्चिम विदर्भात 707 शेतकरी आत्महत्याची नोंद झाली आहे..Farmer ID : फार्मर आयडी नोंदणीत गोंधळ; सातबारा एकाचा, आधार लिंकिंग दुसऱ्याचे!.राज्यात 14 शेतकरी आत्महत्या प्रवण जिल्हे आहेत. यामध्ये विदर्भातील सहा आणि मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या 14 जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांची नोंद घेतली जाते. या आठ महिन्यांमध्ये अतिवृष्टीने शेतकऱ्याचे झालेले नुकसान, कर्जबाजारीपणा, योग्य हमीभाव आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या विविध कारणामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.