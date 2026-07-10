शेतकऱ्यांसाठी गूडन्यूज! कर्जमाफीच्या दोन अटी केल्या रद्द, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; कुणाला मिळणार फायदा?

राज्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील दोन अटी हटवण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर फडणवीस यांनी अटी रद्द करत असल्याचं सांगितलं. यात महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळणार होता आणि प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणाऱ्यांना २०२६-२७चं पीक कर्ज भरण्याची अट घातली होती. CM Fadnavis Announces Major Relief in Farmer Loan Waiver Rules.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफीच्या निर्णयासाठी आम्ही २०२९ पर्यंत थांबू शकलो असतो. आम्ही सर्व निवडणुका जिंकल्या आहेत. कोणतीही निवडणूक बाकी नाही. पण आम्ही तसं केलं नाही. शेतकरी अडचणीत असेल तर त्याला कर्जमाफी द्यायला हवी म्हणून आम्ही कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे..Mumbai: मुंबईच्या पूरस्थितीवर कायमचा उपाय होणार, ३० मिनिटात पाण्याचा निचरा; १३ हजार कोटींचा आराखडा : मुख्यमंत्री फडणवीस.कर्जमाफीच्या योजनेत ५० हजारांची अट काढून टाकण्याची मागणी होती. ती अट काढल्यास ४ ते ५ हजार कोटींचा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर येईल. पण त्यापेक्षा बँकांच्या शिस्तीचा मुद्दा होता म्हणून अट घेतली होती. मात्र आता ही अट रद्द केली आहे. याशिवाय प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी असलेली २०२६-२७चे पीक कर्ज भरण्याचा नियमही वगळण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी सभागृहात दिली..फडणवीस म्हणाले की, सातत्यानं यासंदर्भात अटी शर्ती आहेत अशी मागणी होती. महायुतीचे सर्व आमदार भेटले आणि त्यांनी ५० हजारांची अट काढून टाकण्याची मागणी केली. अटक काढल्यानं ३ - ४ हजार कोटीचा भुर्दंड येईल. पण शिस्तीचा भाग म्हणून आणलीय. १ लाखापर्यंत नेली तर २ लाखच शेतकरी राहतात ज्यांना फायदा मिळत नाही. तरीही २ लाख शेतकऱ्यांना का सोडायचं? त्यामुळे मी आर्थिक शिस्त सांगत होतो. आमदारांनी व्यापक विचार सांगितला. मी त्यांचा विचार मान्य केला. पहिल्यांदा राज्य सरकारने असा निर्णय घेतलाय. ५० हजारांची अट काढून टाकली असल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.