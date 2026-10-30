Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचं मोठं पाऊल! मुदत संपलेल्या अन्नपदार्थांच्या पुनर्विक्रीबाबत नवे नियम लागू

Tukaram Mundhe FDA commissioner actionमुदत संपलेले आणि खराब झालेले अन्नपदार्थ नष्ट करण्याऐवजी पुन्हा बाजारात विकण्याच्या प्रकारांवर अन्न व औषध प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नव्याने आदेश जारी करत कंपन्यांना केवळ कागदोपत्री माल नष्ट केल्याचे प्रमाणपत्र दाखवणे आता चालणार नाही, तर तो माल खरोखरच नष्ट केला गेल्याचा ठोस पुरावा देणे बंधनकारक केले आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.प्रशासनाचा हेतू केवळ कारवाई करणे नसून नियमांचे काटेकोर पालन करून घेणे हा आहे, असे स्पष्ट करत तुकाराम मुंढे यांनी अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी हॉटेल्स, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल आणि शाळांमधील खाद्यान्नासह २२ मुद्द्यांची नियमावली लागू केल्याची माहिती दिली..Eye Infection Alert in Pune: डोळे येण्यापासून बचावासाठी फक्त औषधं पुरेशी नाहीत! वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत डॉक्टरांनी दिला कानमंत्र.काही ठिकाणी एक्सपायरी मालाची तारीख बदलून किंवा दलालांमार्फत नष्ट करण्याचे बनावट प्रमाणपत्र मिळवून तोच माल पुन्हा बाजारात आणला जात असल्याचे एफडीएच्या तपासात उघडकीस झाले होते..या पार्श्वभूमीवर एफडीएने गेल्या १५ दिवसांत भिवंडी आणि वडपे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर धाडी टाकल्या. भिवंडीत सुरुवातीला ८० हजार व नंतर २६ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला, तर वडपे परिसरातील दोन आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले..संपूर्ण कारवाईदरम्यान सुमारे ५ कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला असून १० कारवायांच्या अनुषंगाने २ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणांत मालकांसह एकूण ३२ आरोपींवर कारवाई करण्यात आली आहे. एफडीएच्या दोन महिन्यांच्या सखोल तपासणीनंतर हा नवा आदेश जारी करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.