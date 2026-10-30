महाराष्ट्र बातम्या

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचं मोठं पाऊल! मुदत संपलेल्या अन्नपदार्थांच्या पुनर्विक्रीबाबत नवे नियम लागू

Tukaram Mundhe Bans Resale of Expired Food: एफडीएने गेल्या १५ दिवसांत भिवंडी आणि वडपे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर धाडी टाकल्या. भिवंडीत सुरुवातीला ८० हजार व नंतर २६ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला.
Maharashtra FDA expired food resale

Maharashtra FDA expired food resale

esakal

संतोष कानडे
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Tukaram Mundhe FDA commissioner action

मुदत संपलेले आणि खराब झालेले अन्नपदार्थ नष्ट करण्याऐवजी पुन्हा बाजारात विकण्याच्या प्रकारांवर अन्न व औषध प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नव्याने आदेश जारी करत कंपन्यांना केवळ कागदोपत्री माल नष्ट केल्याचे प्रमाणपत्र दाखवणे आता चालणार नाही, तर तो माल खरोखरच नष्ट केला गेल्याचा ठोस पुरावा देणे बंधनकारक केले आहे.

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