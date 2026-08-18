महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू! रक्षाबंधनापासून अंमलबजावणी, राज्य शासनाची अधिसूचना जारी

Dharmasvatantrya kayda notification: 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६' या कायद्याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाने प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार, दि. २८ ऑगस्ट २०२६, रक्षाबंधनाच्या दिवसापासून या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. हा कायदा विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये मंजूर करुन घेण्यात आलेला आहे. जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात नवीन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होईल..राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६ मंजूर झाले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून या कायद्याला मंजुरी मिळाली होती. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. नवीन धर्मस्वातंत्र्य कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीची फसवणूक करून अथवा जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन केलं तर हा गुन्हा ठरेल. या कायद्यानुसार एखादा व्यक्ती दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे..Banana Cultivation : निमगावातील शेतकऱ्यांचा केळी लागवडीचा यशस्वी प्रयोग; १२ एकरांवरील बागांना घड, सात महिन्यांत उत्पादनाला सुरुवात.एखाद्या व्यक्तीने हाच गुन्हा वारंवार केला असल्यास ही शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येईल. जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून अथवा कोणत्याही प्रकारचे अमिष दाखवून किंवा चुकीची माहिती देऊन धर्मांतर केले तर गुन्हा दाखल होऊन आरोपी शिक्षेस पात्र ठरेल..Junnar elocution competition : जुन्नर येथील राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत रहिमतपूरचा मिथुन माने सर्वोत्कृष्ट वक्ता.धर्मांतरापूर्वी नोटीस द्यावी लागेलधर्मांतर करण्यासाठी ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना नोटीस द्यावी लागेलया नोटिशीवर तक्रारही नोंदविता येणार आहेधर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीचे नातेवाईक ही तक्रार करु शकतातसर्व चौकशीअंतीच धर्मांतरावर निर्णय घेतला जाणार आहेकायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच धर्मांतर होईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.