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महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू! रक्षाबंधनापासून अंमलबजावणी, राज्य शासनाची अधिसूचना जारी

Maharashtra freedom of religion act 2026: राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६ मंजूर झाले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून या कायद्याला मंजुरी मिळाली होती.
Maharashtra religious conversion rules

Maharashtra religious conversion rules

esakal

संतोष कानडे
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Dharmasvatantrya kayda notification: 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६' या कायद्याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाने प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार, दि. २८ ऑगस्ट २०२६, रक्षाबंधनाच्या दिवसापासून या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. हा कायदा विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये मंजूर करुन घेण्यात आलेला आहे. जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात नवीन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होईल.

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