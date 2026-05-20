राज्यात ७५०० पैकी २००० पंप बंद, तरी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात,'पुरेसा साठा, अफवांवर विश्वास ठेवू नका'

मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या झळा आता सर्वसामान्यांना बसू लागल्या आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्याचं चित्र दिसत आहे. शेतकऱ्यांसमोर यामुळे मान्सूनपूर्व शेतीची कामे करायची कशी असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. राज्यातील ७५०० पैकी २ हजार पेट्रोल पंप बंद आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यात महिनाभर पुरेल इतका साठा असल्याचं सांगितलंय. तरीही राज्यात अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंप बंद असल्याचं आणि काही ठिकाणी रांगा लागल्याचं दिसतंय. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. राज्यात सर्वत्र आवश्यक तेवढं पेट्रोल डिझेल उपलब्ध आहे. Petrol Pump Shutdown Sparks Concern In Maharashtra.विनाकारण पॅनिक तयार होतं आणि लोक जास्त पेट्रोल खरेदी करतात तेव्हा पुरवठा साखळीवर परिणाम होतो. केंद्र सरकारकडून सातत्यानं सांगण्यात येत आहे की पेट्रोल- डिझेलचा राखीव साठा उपलब्ध आहे. त्याचा पुरवठाही योग्य प्रमाणात होत आहे. पण विनाकारण जेव्हा पॅनिक तयार होते; तेव्हा लोक अफवांवर विश्वास ठेवून जास्त पेट्रोल भरणे सुरु करतात. यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होते. याचा अर्थ साठा कमी आहे असा नाही असंही मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं..पुण्यात टोळीयुद्ध थांबेना! वनराजच्या हत्येनंतर २० महिन्यात आंदेकर टोळीनं तिघांना संपवलं, अजून किती बळी जाणार?.पेट्रोल डिझेल पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामाबद्दल सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बँकेचं उदाहरण दिलं. एखाद्या बँकेत लोकांनी एकाच दिवशी पैसे काढण्यासाठी गर्दी केली तर बँक त्यांना पैसे देऊ शकत नाही. तशीच परिस्थिती सध्या असल्याचं फडणवीस म्हणाले. जागतिक परिस्थिती वाईट असतानाही आपली पुरवठा साखळी चांगली आहे. पण पॅनिक खरेदी झाली तर पुरवठा साखळीवर परिणाम होईल. लोकांनी योग्य प्रमाणात पेट्रोलचा वापर करावा, अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहन मुख्यमंत्री फडणवील यांनी केलं..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुरवठा पुरेसा होत असल्याचं सांगितलं असलं तरी राज्यातील काही भागात मात्र याच्या उलट चित्र आहे. अनेक भागात पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्या आहेत. शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी डिझेल मिळत नाहीय. शेतीची कामं ठप्प झाली आहेत. ऐन मान्सूनच्या तोंडावर मशागत कशी करायची? शेतकऱ्यांनी जगायचं की नाही? आता एक लीटर पेट्रोल विकत घेऊन अंगावर ओतून घेऊन जीव दिला पाहिजे अशी उद्विग्न भावना काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलीय..पेट्रोल डिझेलच्या मागणीत वाढ झालीय.अहिल्यानगरमध्ये ४०० पैकी २०० पेट्रोल पंप बंद आहेत. जळगावात ३७१ पैकी १५० तर संभाजीनगरमध्ये ३३५ पैकी ५५ पेट्रोल पंप बंद झाले आहेत. जालना जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पेट्रोल डिझेल संपल्याचे बोर्ड लागले आहेत. यामुळे आजूबाजूच्या शहरांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्येही लोकांनी पंपांवर रांगा लावल्या आहेत. गेल्या तीन दिवसांपासून राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये ही स्थिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.