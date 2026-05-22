Annasaheb Patil Corporation : मनोज जरांगेंच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारची मोठी खेळी! अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 150 कोटी; कोणाला मिळणार लाभ?

मुंबई : मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला असतानाच सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला (Maharashtra government fund for Maratha youth) आहे. नियोजन विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून पहिल्या टप्प्यात हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना मोठा आधार मिळणार आहे..राज्य सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी एकूण ७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी यापूर्वी ३०० कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला होता. आता आणखी १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार हा निधी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम आणि अटींचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..निधीचा गैरवापर होणार नाही याची विशेष दक्षता घेण्याचे आदेशही संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून राज्यातील युवकांना व्यवसाय उभारण्यासाठी आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत मिळणार आहे..महामंडळाला निधी टप्प्याटप्प्याने दिला जातो. मंजूर निधीपैकी २० टक्के, ३० टक्के, ४० टक्के आणि ५० टक्के अशा स्वरूपात निधीचे वितरण करण्यात येते. संबंधित निधी खर्च झाल्यानंतर त्याचा अहवाल नियोजन विभागाकडे सादर करावा लागतो. त्यानंतर पुढील टप्प्यातील निधी मंजूर केला जातो. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील नव्या उद्योजकांना आधार मिळणार आहे..मराठा समाजाला दिलासामराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ३० मे पासून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सरकारकडून आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे असून आश्वासनाच्या अंमलबजावणीची मागणी आहे. सरकारने अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी जाहीर करीत मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे.