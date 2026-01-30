२८ जानेवारी रोजी सकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामती येथे अपघात झाला होता. या अपघातातच त्यांचं निधन झालं होतं. त्यानंतर आता राज्य सरकारने सरकारी विमानांसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी विमानं आणि हेलिकॉप्टर्सच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी तातडीचा निधी सरकराने मंजूर केला आहे. यासंदर्भातील जीआर देखील आज काढण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२५ च्या पुरवणी मागण्यांद्वारे सरकारी हवाई वाहनांसंदर्भात मागणी करण्यात आली होती. यानंतर आता वित्त विभागाच्या व्यय अग्रक्रम समितीने या खर्चास मंजुरी दिली आहे. प्रत्येकी ३ कोटींच्या दोन पुरवणी मागण्यांद्वारे एकूण ६ कोटींची कामं मंजूर करण्यात आली आहे. लहान बांधकामे व यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री उद्दीष्टासाठी हा निधी देण्यात आला आहे..Ajit Pawar Plane Crash: अजितदादांमुळे बीडकरांचं ४५ वर्षांचं स्वप्न झालं होतं पूर्ण; पालकमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून 'हे' बदल केले.राज्य सरकारच्या जीआरनुसार, ''शासनाच्या मालकीच्या हवाई वाहनांच्या तातडीच्या महत्वाच्या कामांकरीताचा संभाव्य खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्र. ए-४, लेखाशीर्ष क्र.२०७० ०१५६ (अनिवार्य) मधील "२७-लहान बांधकामे" व "५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री" या उद्दिष्टांतर्गत अनुक्रमे रु.३,००,००,०००/- व रु.३,००,০০,০০০/-अशा एकूण रु.६,००,००,०००/- (रु. सहा कोटी फक्त) इतक्या रक्कमेच्या पुरवणी मागणीच्या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या व्यय अग्रक्रम समितीने मान्यता दिली आहे, असं या जीआरमध्ये सांगण्यात आलं आहे..Ajit Pawar: नियतीचा योगायोग! ज्या घड्याळानं सत्ता मोजली, राजकारणात नाव दिलं; त्याच घड्याळानं अजितदादांची शेवटची ओळख पटवली.तसेच संबंधित निधी हा पुरवणी मागणी डिसेंबर, २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळात मान्य करण्यात आली असून हा मंजूर निधी बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, असंही या जीआरमध्ये सांगण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.