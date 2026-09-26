Maharashtra Drought 2026 : राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, ट्रिगर-१ लागू झालेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत

Devendra Fadnavis drought decision : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ७५ टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आल्याचे सांगितले जात आहे..पावसाने मोठी ओढ दिल्याने राज्यातील खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे. अनेक भागांत पावसाचा दीर्घ खंड पडल्याने सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी आणि भात या पिकांचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील ‘ट्रिगर-१’च्या निकषांनुसार दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारकडून तातडीने मदत देण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, चाराटंचाई आणि पाणीटंचाईवर उपाययोजना, अन्नधान्याची मदत तसेच रब्बी हंगामातील पिकांसाठी सहाय्य देण्याची तयारी सरकारने केली आहे..Maharashtra Drought Notification : दुष्काळाची आजच अधिसूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी.दरम्यान, काही भाग सुरुवातीच्या अधिसूचनेतून वगळले गेल्यास पुढील ‘ट्रिगर’मध्ये त्यांचा समावेश करण्याची शक्यता असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या निकषांनुसार आणखी काही भागांचा समावेश होऊ शकतो.शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.