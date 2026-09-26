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Maharashtra Drought 2026 : राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, ट्रिगर-१ लागू झालेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत

Maharashtra drought relief : महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रिगर-१ लागू झालेल्या भागांत शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
Maharashtra Drought 2026

Maharashtra Drought 2026

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Devendra Fadnavis drought decision : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ७५ टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आल्याचे सांगितले जात आहे.

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