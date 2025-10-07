शेतकऱ्यांसाठी १४१८ कोटींची घोषणा, पण केवायसी नसल्यानं ७४६ कोटी बँकेतच; अट रद्द करूनही जुन्या नियमानेच वाटप

अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. या शेतकऱ्यांसाठी राज्यसरकारने १४१८ कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली. यापैकी आतापर्यंत ८२ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झाला. दरम्यान उर्वरित निधी केवायसी न झाल्यानं अडकून पडला आहे. राज्य सरकारने केवायसीची गरज नसल्याचं जाहीर केलं आहे. तरीही तब्बल ७४६ कोटी रुपये बँकेत पडून आहेत..खरीप हंगामात मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांचे जवळपास ३३ लाख हेक्टरवरील पिकांचं नुकासन झालं. त्या भरपाईपोटी सरकारनं १४१८ कोटी रुपये दिले. यापैकी आतापर्यंत ८८५ कोटी वाटपासाठी याद्याही ऑनलाइन अपलोड झाल्या आहेत. पण त्यापैकी केवळ ८२ कोटी २२ लाख रुपयचे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहेत. जोपर्यंत ई केवायसी होणार नाही तोपर्यंत ७४६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जाणार नाहीत अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. केवायसीटी अट काढून टाकण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या होत्या. पण त्याबाबत कोणतेच आदेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आधीच्या नियमानुसार निधीचं वाटप करण्यात येतंय..सरकार देतंय तेच औषध लिहून दिलंय, पोलिसांनी डॉक्टरला अटकच कशी केली? IMAचा सवाल.ईकेवायसीसाठी काय लागतं?ईकेवायसीसाठी आधार कार्ड, पॅनकार्ड, नोंदणी केलेले मोबाईल क्रमांक महत्त्वाचा आहे. यानंतर बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन ऑफलाइन करावं लागतं. काही प्रकरणांमध्ये बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशनसाठी पीओएस मशीन वापरण्यात येतं. बँकेच्या अर्जासह केवायसीची ही प्रक्रिया पूर्ण होते..आत्महत्या प्रकरणातही मदत प्रलंबितशेतकरी आत्महत्या प्रकरणी आर्थिक मदतही अजून प्रलंबित आहे. ७८१ प्रकरणांपैकी ५०५ प्रकरणांची चौकशी झालीय. तर ४४३ कुटुंबांना मदत मंजूर झालीय. १८० प्रकरणं अजूनही प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आलीय. विभागीय आयुक्तालयाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आत्महत्या प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आदेश दिलेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.