महाराष्ट्र बातम्या

Leopard Attack: बिबट्यांना मारणे गुन्हा राहणार नाही; अनुसूची बदलण्यास मंजुरी, वाढत्या हल्ल्यांवर महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra government leopard decision: वाढत्या बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे महाराष्ट्र सरकारने त्यांना वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत अनुसूची-१ मधून अनुसूची-२ मध्ये आणण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
Leopard schedule 1 to schedule 2 proposal

Leopard schedule 1 to schedule 2 proposal

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची १ मधून बिबट्यांना काढून टाकण्याचा आणि त्यांना अनुसूची २ मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर मानवी वस्तीत प्रवेश करणाऱ्या आणि लोकांवर हल्ला करणाऱ्या बिबट्यांविरुद्ध स्वसंरक्षणासाठी कारवाई करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया शिथिल केली जाऊ शकते.

Loading content, please wait...
Leopard
Maharashtra Government
Wildlife
wildlife department
Mahayuti

Related Stories

No stories found.