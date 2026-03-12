Leopard Attack: बिबट्यांना मारणे गुन्हा राहणार नाही; अनुसूची बदलण्यास मंजुरी, वाढत्या हल्ल्यांवर महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची १ मधून बिबट्यांना काढून टाकण्याचा आणि त्यांना अनुसूची २ मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर मानवी वस्तीत प्रवेश करणाऱ्या आणि लोकांवर हल्ला करणाऱ्या बिबट्यांविरुद्ध स्वसंरक्षणासाठी कारवाई करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया शिथिल केली जाऊ शकते. .सरकारचे म्हणणे आहे की, ज्या भागात बिबट्यांचा धोका वाढत आहे. तिथे नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल. सत्यजित देशमुख, विनय कोरे आणि निलेश राणे यांच्यासह अनेक आमदारांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, अनेक भागात बिबट्याच्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे..Ajit Pawar Plane Crash: पत्रकार परिषदेपूर्वीच जय पवार बोलले! विमान अपघाताची अधिवेशनात चर्चा का नाही? दिलं उत्तर.मानवी वस्तीत प्रवेश करणाऱ्या आणि हानी पोहोचवणाऱ्या बिबट्यांना "नरभक्षक" म्हणून घोषित करण्यासाठी प्रक्रिया अवलंबल्या जातील असे सरकारने सांगितले. अशा प्रकरणांमध्ये, स्वसंरक्षणाच्या कृतींबाबत कायदेशीर विचारांवर आधारित निर्णय घेतले जातील. बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १५० बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. .MSRTC Recruitment : खूशखबर! एसटी महामंडळात 17 हजार पदांची 'महाभरती'; कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली मोठी अपडेट.केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्वावर पाच मादी बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाला परवानगी दिली आहे. संघर्षग्रस्त भागात वन कर्मचाऱ्यांकडून गस्त वाढवली जात आहे. शाळांच्या वेळा लवचिक ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या परवानगीने बिबट्यांना इतर राज्यांमधील प्राणीसंग्रहालये आणि बचाव केंद्रांमध्ये हलविण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.