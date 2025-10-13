महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra: आता लहान मासे पकडले तर थेट कारवाई! माशांच्या पुनरुत्पादनासाठी महायुती सरकारचा ‘गेम चेंजर’ निर्णय

Fish Size Fixed In Maharashtra: महाराष्ट्रात लहान मासे पकडण्यावर आता कात्री बसणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे माशांचे उत्पादन वाढणार आहे.
Action on fishering

महाराष्ट्र सरकारने लहान मासे पकडण्याचा आणि त्यांच्या पुनरुत्पादनाचा परिणाम कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेच्या मदतीने, बाजारपेठेत मासे पकडण्यासाठी किंवा विक्री करण्यासाठी किमान आकार निश्चित करण्यात आला आहे. ज्यामुळे राज्याच्या वार्षिक माशांच्या उत्पादनावर परिणाम होतो. मत्स्यव्यवसाय विभाग किमान आकारापेक्षा कमी आकारात पकडल्या जाणाऱ्या माशांवर कारवाई करू शकतो.

