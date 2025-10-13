Maharashtra: आता लहान मासे पकडले तर थेट कारवाई! माशांच्या पुनरुत्पादनासाठी महायुती सरकारचा ‘गेम चेंजर’ निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने लहान मासे पकडण्याचा आणि त्यांच्या पुनरुत्पादनाचा परिणाम कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेच्या मदतीने, बाजारपेठेत मासे पकडण्यासाठी किंवा विक्री करण्यासाठी किमान आकार निश्चित करण्यात आला आहे. ज्यामुळे राज्याच्या वार्षिक माशांच्या उत्पादनावर परिणाम होतो. मत्स्यव्यवसाय विभाग किमान आकारापेक्षा कमी आकारात पकडल्या जाणाऱ्या माशांवर कारवाई करू शकतो. .नियमांनुसार, सिल्व्हर पोम्फ्रेट आणि बांगडा माशांचा आकार १४ सेमी असावा. त्याचप्रमाणे, कोळंबीचा आकार ९ सेमी, बॉम्बे डक १८ सेमी आणि सुरमई ३७ सेमी असावा. माशांच्या आकाराचे मानके लागू करणारे केरळनंतर महाराष्ट्र हे दुसरे राज्य आहे. सूत्रांनी सांगितले की, पावसाळ्यात लहान माशांवर कडक बंदी घातल्याने एकूण उत्पादनात वाढ झाली. ज्यामुळे प्रशासनाला हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले..कपडे, मिठाई, सजावट, दागिने…; सगळं मिळेल एकाच छताखाली! मुंबईतील 'या' प्रदर्शनाला नक्की भेट द्या.एका वरिष्ठ मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्याने सांगितले की, "माशांना वाढण्यास आणि प्रजननासाठी पुरेसा वेळ मिळाला. ज्यामुळे त्यांची संख्या वाढली. माशांच्या साठ्यातही सुधारणा झाली आहे. यावर्षी मान्सूनपूर्व काळात राज्यात ९९५ टन पोम्फ्रेटचा साठा मिळाला. पाच महिन्यांच्या मासेमारीवर पूर्ण नियंत्रण ठेवल्यानंतर, हा साठा चारपटीने वाढला आहे. शिवाय, सरासरी आकार निर्धारित प्रमाणापेक्षा खूपच जास्त आहे..मार्च ते मे दरम्यान सुरुवातीला ११ कोटी रुपयांची उलाढाल होती. ती आता ३५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे आणि अजूनही वाढत आहे. महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी माशांच्या किमान आकार आणि बाल सिल्व्हर पोम्फ्रेट पकडण्यावरील बंदी यावर चर्चा करण्यासाठी आढावा बैठक घेतली. प्रजातींच्या शाश्वततेसाठी आणि मच्छीमारांच्या उपजीविकेसाठी एमएलएस नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागरूकता मोहीम सुरू करण्यावर राणे यांनी भर दिला..Thane Traffic: बंदी आदेशाचे सर्रास उल्लंघन! ठाणे-भाईंदर मार्गावर अवजड वाहनांच्या प्रवेशाने कोंडी .एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मच्छीमार, व्यापारी आणि किनारी समुदायांमध्ये लहान माशांचे संवर्धन करण्यासाठी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी जागरूकता निर्माण केली जात आहे. लोकांना ते अधिक चांगल्या प्रकारे समजावे यासाठी विविध माशांच्या प्रजातींच्या आकारांवर एक पोस्टर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.