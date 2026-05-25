महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! कोटपा कायदा अधिक कठोर करणार; तंबाखू विक्री आणि प्रचारावर कडक नियंत्रण येणार

मुंबई : तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री आणि प्रचार यावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कोटपा २००३ कायद्याची अंमलबजावणी आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत, राज्यातील तालुका-स्तरीय तंबाखू नियंत्रण समित्यांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. .प्रत्येक समितीला दरवर्षी २,००० रुपयांचा निधी दिला जाईल. जेणेकरून देखरेख, जनजागृती आणि कायद्याची अंमलबजावणी अधिक मजबूत करता येईल. तसेच, आता त्यांच्या बैठका व्यसनमुक्ती समित्यांच्या बैठकांसोबतच घेतल्या जातील, जेणेकरून तंबाखू नियंत्रण मोहीम तळागाळाच्या स्तरावर प्रभावी करता येईल. सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम २००३ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तालुका स्तरावरील देखरेख आणि समन्वय यंत्रणा बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे..नवी मुंबईकरांनो तयारीत रहा! महापालिकेकडून १०% पाणी कपात लागू; आठवड्यातून दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद राहणार.२२ मे रोजी जारी केलेल्या एका शासकीय आदेशात, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत स्थापन केलेल्या तालुका-स्तरीय समन्वय आणि देखरेख समित्यांना आर्थिक सहाय्य जाहीर केले आहे. असेही सांगण्यात आले आहे की, राज्यातील प्रत्येक तहसील-स्तरीय समितीला दरवर्षी निधी मिळेल. ही रक्कम राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कोटपा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मिळालेल्या निधीतून वितरित केली जाईल. समितीचे सदस्य सचिव अध्यक्षांच्या परवानगीने या निधीचा वापर करतील आणि संबंधित नोंदी ठेवतील..सरकारने स्पष्ट केले आहे की, तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री, प्रचार आणि वापर यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तळागाळातील देखरेख यंत्रणा बळकट करणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने, तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समित्यांना सक्रिय भूमिका बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सरकारने असाही निर्णय घेतला आहे की, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यता विभागाने गठीत केलेल्या तहसील व्यसनमुक्ती समितीच्या बैठकीनंतर लगेचच आता तहसील स्तरावरील तंबाखू नियंत्रण समितीची बैठक घेतली जाईल..Mumbai Goa Highway: 'मुंबई-गोवा'वर कोंडी; मे महिना संपत आला पण कामं अपूर्णच.यामुळे तंबाखू नियंत्रण आणि व्यसनमुक्ती मोहिमांमध्ये अधिक चांगला समन्वय साधण्यास मदत होईल. सरकारचा विश्वास आहे की, नियमित आढावा, वाढीव जनजागृती आणि गाव व तहसील स्तरावरील देखरेखीमुळे 'कोटपा' कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.