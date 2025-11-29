आता प्रत्येक विकासकामाला वेगळा ओळखक्रमांक! ‘इन्फ्रा आयडी’ फॉर्म्युला लागू; भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

विकास प्रकल्पांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. आता जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळवणाऱ्या सर्व कामांसाठी "इन्फ्रा आयडी" घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आयडीशिवाय कोणतेही काम मंजूर होणार नाही. विकास प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. .आतापर्यंत, एकाच कामाला वेगवेगळ्या नावांनी अनेक वेळा दाखवणे, जागेवर काम न करता बिले देणे, जबाबदारी कालावधी संपण्यापूर्वी त्याच कामाची पुन्हा निविदा काढणे, निविदेत नमूद केलेल्या कामाव्यतिरिक्त इतर कामांवर पैसे खर्च करणे आणि निकृष्ट काम करूनही कंत्राटदाराला संरक्षण देणे अशा विविध अनियमितता सामान्य होत्या. पण आता, 'इन्फ्रा आयडी'मुळे, हे सर्व पूर्णपणे थांबेल..Mumbai Local: अपघात, तक्रारी, तपास आता कॅमेऱ्यात... रेल्वे होणार ‘सीसीटीव्ही मोड’मध्ये; मुंबई लोकलचा हायटेक निर्णय.कामाचा अंदाज पत्रक तयार करताना हा युनिक आयडी तयार करणे आवश्यक आहे. या आयडीमध्ये कंत्राटदाराचे नाव, किती निधी आला, कामाची अंतिम मुदत, कामाचे फोटो आणि भौगोलिक स्थान असेल. यामुळे ग्रामीण भागांपासून ते जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांपर्यंत, आमदार-खासदार निधी असो किंवा जिल्हा नियोजन समिती निधी असो, प्रत्येक विकास प्रकल्पाचा संपूर्ण डिजिटल रेकॉर्ड तयार होईल. ज्यामुळे फसवणूक अशक्य होईल. .विकास प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी हे सरकारचे पाऊल क्रांतिकारी ठरणार आहे. समजा एका शाळेत चार वर्गखोल्यांची व्यवस्था आहे. यासाठी, प्रथम एक प्राथमिक इन्फ्रा आयडी तयार केला जाईल. जर पुढच्या वर्षी त्याच शाळेत अधिक वर्गखोल्या बांधल्या गेल्या तर वेगळा इन्फ्रा आयडी तयार करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. प्राथमिक आयडीमध्ये एक सब-आयडी तयार केला जाईल. .ही प्रणाली वेगवेगळ्या प्रकल्पांप्रमाणे एकाच कामाची वारंवार तक्रार करून निधीची डुप्लिकेशन किंवा गैरवापर होण्याची शक्यता पूर्णपणे दूर करेल. "इन्फ्रा आयडी" शिवाय कोणतेही काम मंजूर केले जाणार नाही. जिल्हा नियोजन समितीद्वारे निधी मिळवलेल्या सर्व कामांची आता काटेकोरपणे तपासणी केली जाईल. .Mumbai Local Megablock: महिनाअखेरीस मुंबईकरांचा खोळंबा होणार! रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक; वेळापत्रक एकदा पहाच.जर काम महानगरपालिका क्षेत्रात असेल तर आयुक्त त्याची तपासणी करतील, जर ते ग्रामीण भागात असेल तर जिल्हा दंडाधिकारी त्याची तपासणी करतील आणि जर ते जिल्हा परिषद क्षेत्रात असेल तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्याची तपासणी करतील. मूल्यांकनादरम्यान, कोणतेही विकास काम पूर्ण झालेले आढळले परंतु "इन्फ्रा आयडी" नसलेले आढळले तर ते कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर केले जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.