आता प्रत्येक विकासकामाला वेगळा ओळखक्रमांक! ‘इन्फ्रा आयडी’ फॉर्म्युला लागू; भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra Project Infra ID Mandatory: आता विकास कामांवर सरकारची कडक नजर राहणार आहे. जिल्हा नियोजन निधीतील प्रत्येक प्रकल्पासाठी ‘इन्फ्रा आयडी’ अनिवार्य केले आहे.
Vrushal Karmarkar
विकास प्रकल्पांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. आता जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळवणाऱ्या सर्व कामांसाठी "इन्फ्रा आयडी" घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आयडीशिवाय कोणतेही काम मंजूर होणार नाही. विकास प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

