महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! सरकारी खर्चात २०% कपात, लाडकी बहीण योजनेवरही परिणाम होणार? जाणून घ्या!

महाराष्ट्रात दुष्काळाचे संकट आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने खर्चकपातीचे धोरण जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना खर्चात २० टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, शिक्षण, आरोग्य, कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेसाठीच्या निधीत कपात केली जाणार नाही. रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांवरील अनावश्यक खर्च टाळण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत..दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर खर्चकपातराज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागांना काटकसरीने खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक विभागाने आपल्या खर्चात २० टक्के कपात करण्याचे नियोजन करायचे आहे.जागतिक आर्थिक मंदी आणि दुष्काळाचे संकट लक्षात घेऊन उपलब्ध निधीचा काटेकोरपणे वापर करण्यावर सरकारने भर दिला आहे..Car Accident: नवरात्रोत्सवाच्या बंदोबस्तावरून परतणाऱ्या पोलिसांच्या पथकाला कारची धडक; PSI चा मृत्यू, ११ हून अधिक जण गंभीर.शिक्षण, आरोग्य आणि महत्त्वाच्या योजनांना वगळलेखर्चकपातीच्या निर्णयातून शिक्षण, आरोग्य, कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेला वगळण्यात आले आहे. या योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीत कोणतीही कपात करू नये, अशा सूचना विभागांना देण्यात आल्या आहेत..रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांवर नियंत्रणरस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी केवळ आवश्यक असलेल्या ठिकाणीच खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनावश्यक खर्च टाळून उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करण्यावर सरकारचा भर आहे..दुष्काळ निवारणाच्या कामांना प्राधान्यपाणीपुरवठा, जलसंधारण आणि चारा योजनांसाठी आवश्यक असलेला निधी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत या उपाययोजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.दुष्काळ आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सरकारने खर्चकपातीचा निर्णय घेतला आहे. सर्व विभागांना २० टक्के कपातीचे निर्देश देतानाच महत्त्वाच्या योजना आणि दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी निधी कायम ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..Gokul Milk Union Election 2026 : गोकुळ निवडणुकीत सतेज पाटलांनी आणले गट्टा मतदान; मुश्रीफांचेही शक्तिप्रदर्शन, तालुकानिहाय मतदान जाणून घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.