महाराष्ट्र बातम्या

महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! सरकारी खर्चात २०% कपात, लाडकी बहीण योजनेवरही परिणाम होणार? जाणून घ्या!

Maharashtra Government Announces 20% Expenditure Cut : महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांच्या खर्चात २० टक्के कपातीचे निर्देश दिले आहेत. लाडकी बहीण योजना, शिक्षण आणि आरोग्याच्या निधीबाबत जाणून घ्या.
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis's government announces a 20% expenditure reduction across departments amid drought concerns, while prioritizing essential welfare schemes and drought relief measures

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis's government announces a 20% expenditure reduction across departments amid drought concerns, while prioritizing essential welfare schemes and drought relief measures

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्रात दुष्काळाचे संकट आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने खर्चकपातीचे धोरण जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना खर्चात २० टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, शिक्षण, आरोग्य, कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेसाठीच्या निधीत कपात केली जाणार नाही. रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांवरील अनावश्यक खर्च टाळण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
maharashtra
Ladki Bahin Yojana
Marathi News Esakal
www.esakal.com