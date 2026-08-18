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DA hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! महागाई भत्ता वाढला, सात महिन्यांची थकबाकीही मिळणार

Finance department issues GR effective from January 2026: महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपद्धती जशी आहे तशीच लागू असेल, असं शासन निर्णयामध्ये म्हटलेलं आहे.
DA hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! महागाई भत्ता वाढला, सात महिन्यांची थकबाकीही मिळणार
संतोष कानडे
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Maharashtra government employees: सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील महागाई भत्त्याचा दर ५८ टक्क्यांवरुन वाढवून ६० टक्के करण्याचा यावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. वित्त विभागाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश काढत महागाई भत्ता ६० टक्के करण्यात आल्याचं सांगितलं आहे.

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