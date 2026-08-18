DA hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! महागाई भत्ता वाढला, सात महिन्यांची थकबाकीही मिळणार

Maharashtra government employees: सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील महागाई भत्त्याचा दर ५८ टक्क्यांवरुन वाढवून ६० टक्के करण्याचा यावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. वित्त विभागाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश काढत महागाई भत्ता ६० टक्के करण्यात आल्याचं सांगितलं आहे..जानेवारी २०२६ ते जुलै २०२६ या कालावधीमधील थकबाकीसह सात महिन्यांची थकबाकी ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनामध्ये रोखीने मिळणार आहे. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपद्धती जशी आहे तशीच लागू असेल, असं शासन निर्णयामध्ये म्हटलेलं आहे..Onion Prices Soar : आळेफाटा उपबाजारात कांद्याला किलोला ४२ रुपये उच्चांकी दर; आवक वाढली तरी भावात उसळी, शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा.मंगळवार, दि. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या उपसचिव सुनिता हजारी यांच्या स्वाक्षरीने वित्त विभागाने हा शासन निर्णय काढला आहे. या आदेशानुसार राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये १ जानेवारी २०२६ पासूनची वाढ होत आहे..महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू! रक्षाबंधनापासून अंमलबजावणी, राज्य शासनाची अधिसूचना जारी.केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि राज्य सराकरचे कर्मचारी, यांचेसाठी सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार वर्षातून दोनवेळा महागाई भत्ता वाढवला जातो. ही वाढ एकदा जानेवारी महिन्यात आणि दुसऱ्यांदा जून महिन्यात केली जाते. केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केल्यानंतर राज्य सरकारने तसा निर्णय घेत असतात. आता तब्बल सात महिने उशिरा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.