दुष्काळात वगळलेल्या तालुक्यांचाही यादीत समावेश; मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारचा निर्णय

Maharashtra Government Drought Decision: राज्यातील दुष्काळासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळाच्या परिस्थितीवर चर्चा झाली. राज्य सरकारने याआधी दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर केलीय. यातून वगळलेल्या तालुक्यांचाही दुष्काळी परिस्थितीच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलाय. याआधी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. आता उर्वरित तालुक्यांचाही समावेश झाल्याने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याआधी बोलताना राज्यातील कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेत २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, या यादीत समावेश न झालेल्या तालुक्यांचीही तपासणी करून ट्रिगर ३ अंतर्गत मदत दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते..Jan Shatabdi: जनशताब्दी एक्स्प्रेसमध्ये तांत्रिक बिघाड, 3 तासांपासून एकाच ठिकाणी ठप्प; प्रवाशांचा खोळंबा .पर्जन्यमानातील तूट आणि इतर निकषांच्या आधारे २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली होती. या तालुक्यांमध्ये सरकारकडून १२ उपाययोजना आणि विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण करून दिली जाणार आहे. तसेच यापूर्वी यादीत नसलेल्या तालुक्यांची तपासणी करून त्यांचा ट्रिगर ३ अंतर्गत समावेश केला जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.